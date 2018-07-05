Владимир Погосян: Азербайджан использует переговоры для подготовки к войне с Арцахом

14:39 05.07.2018 На вопросы ИА "Реалист" отвечает эксперт в области международной безопасности Владимир Погосян



ИА "Реалист": Как Вы оцениваете вызовы для армянской государственности на фоне милитаризации Азербайджана на границах с Арменией и Арцахом?



Владимир Погосян: Вызовы для двух армянских государств остались неизменными. Ничего в риторике Азербайджана не меняется. Они продолжают наращивать свои вооруженные силы, милитаризуя регион. Высказывают претензии в отношении армянских территорий. Баку не готов к переговорам по карабахскому вопросу. Более того, Азербайджан против того, чтобы Арцах находился за столом переговоров.



Поэтому Баку нагнетает обстановку со стороны Нахичевани и Карабаха. Они готовятся к войне, понимая, что позиции в Армении и Арцахе неизменны. Баку использует переговорный процесс для подготовки к войне.



ИА "Реалист": Азербайджан продвинулся в Нахичевани к армянской границе, но мы так и не увидели консультации Еревана по линии ОДКБ. Не кажется ли Вам подобная пассивность странной?



Владимир Погосян: Странным не кажется, поскольку у всех членов ОДКБ есть собственные политические и экономические интересы. Никто в этом случае не будет обострять отношения с Азербайджаном. Все предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Хотя я считаю, что само правительство Армении вело себя пассивно в этом плане. С 1992 года существует договоренность между Азербайджаном и Арменией о том, что никто по своей территории вперед не продвигается. При этом ничего не помешало Азербайджану начать подобного рода провокацию. Я думаю, что в данном случае ОДКБ должно было реагировать достаточно жестко, поскольку речь идет о союзнике по военному блоку.



Сегодня это произошло в отношении Армении. А завтра это может произойти в отношении любого другого члена ОДКБ. Тогда у многих возникнет вопрос: Зачем состоять в объединении, которое не реагирует на угрозы в отношении союзников? Прежде всего, эта позиция ослабляет сам военно-политический блок.



ИА "Реалист": Турция проводит военную операцию в Иракском Курдистане. Может ли это сказаться на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана?



Владимир Погосян: Прямой связи нет, но если Турции разрешат действовать в Ираке и Сирии так, как она считает нужным, в определенный момент Анкара зарвется и будет действовать без оглядки. И тогда пострадают те, кто дает ей карт-бланш. Любой прецедент в политике представляет опасность. Когда речь идет об агрессии или аннексии чужих территорий, подобного рода вещи крайне опасны, потому что такое государство чувствует вседозволенность. Однажды Эрдоган может подумать: "Что мне мешает действовать безнаказанно на границе с Арменией, если мне позволено многое в Сирии и Ираке?".



Для нас не секрет, что Турция оказывает военно-политическую помощь Азербайджану. В том числе и на уровне советников, подготовки вооруженных сил, на уровне офицеров оперативного управления Генерального штаба, у них идет обмен разведданными по Армении. Более того, азербайджанские спецслужбы на территории Турции получили карт-бланш, они имеют там свое представительство, охотятся за гражданами Армении, которые приезжают в Турцию. Причем это происходит вне зависимости от их паспорта (армянского или российского). Особый интерес представляют граждане Армении, приезжающие из Арцаха. Они научились идентифицировать по номерам паспортов, откуда приехали армяне.



ИА "Реалист": 13 июня был запущен Трансанатолийский газопровод. Какие риски он представляет для безопасности Армении?



Владимир Погосян: Азербайджан запустил энергетические и железнодорожные проекты в обход России. Вот вам и союзники России в лице Азербайджана и Турции. Обратите внимание на тот факт, что Азербайджан строит нефтегазовую инфраструктуру в непосредственной близости от границ Армении и Арцаха. Хотя Баку мог задействовать другие логистические маршруты, что обошлось бы дешевле и быстрее. Поэтому сегодня необходимо смотреть не только на политическую, но и на экономическую карту мира.



Баку таким образом подводит определенные страны-инвесторы с тем, чтобы потом оказать политическое давление на Армению. Все потоки, которые Турция и Азербайджан пропускают в обход России, бьют по экономике Москвы.



Напомню, что Армения - единственный союзник России, на территории которой расположена база ВС РФ. Поэтому Россия должна быть не только обеспокоенной безопасностью армянского государства, но и прилагать значительные усилия для ее укрепления. Более того, я убежден, что безоглядная поддержка Турции со стороны Москвы все равно приведет к тяжким и фатальным последствиям для внешней политики и национальной безопасности Российского государства.



С Турцией у России никогда союза не было и не будет. Никому не удастся переписать историю. Это очень опасные игры.



Владимир Погосян - политолог, бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности, специально для ИА "Реалист"



Москва, 05.07.2018, Источник - realtribune.ru

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