КырПрокуратура: Выявлен факт мошенничества в ходе строительства дороги "Балыкчи-Корумду"

14:32 05.07.2018 Выявлен факт мошенничества в ходе строительства дороги "Балыкчи-Корумду"



Генеральной прокуратурой республики по фактам мошенничества, злоупотребления должностным положением и заключения контракта, осуществления государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 166, 304 и 306 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.



В ходе проверки Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, проведенной совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики, в Департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики выявлена схема незаконного использования бюджетных средств при привлечении консультационных услуг в процессе реконструкции автомобильной дороги "Балыкчи – Тамчи – Чолпон-Ата – Корумду".



Установлено, что 17 декабря 2015 года между Департаментом и консалтинговой компанией "К." заключен договор о предоставлении консультационных услуг в ходе реконструкции вышеназванного участка дороги. Однако договор был заключен в нарушение требований Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", с необоснованным завышением общей суммы на 16 млн 284 тыс. сомов.



Тем самым, в результате противоправных действий Департамента и вышеуказанной компании, государству причинен ущерб в особо крупном размере.В настоящее время уголовное дело направлено в следственный орган для организации расследования. Источник - vb.kg

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