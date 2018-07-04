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Коалиция за развал Сирии. Вашингтон и Анкара манипулируют исламистами, курдами и трубопроводами
13:28 05.07.2018

Возглавляемая США "антитеррористическая коалиция" и Турция явно намерены добиться расчленения Сирии. Они используют для этого обновленные схемы, по-прежнему препятствуя передаче под контроль законных властей страны районов, освобожденных от исламистских группировок.

Против этого все активнее возражает Иран, что с учетом нагнетания Соединенными Штатами конфронтации с Исламской Республикой может вывести ее из "тройки" ситуативных союзников: Москва – Тегеран – Анкара.

Астанинский процесс по внутрисирийскому урегулированию активно прессингуется и может быть надолго приостановлен. Такой вывод напрашивается по итогам пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". "Антитеррористическая коалиция" (АК) вместе с Анкарой, как отмечали приглашенные эксперты, намерена вводить с участием противников Башара Асада свое управление в зонах деэскалации и в большинстве областей очищенных от экстремистов. Вдобавок Вашингтон и Анкара все активнее манипулируют "курдским фактором", планируя окончательно вывести населенные курдами районы на севере Сирии из-под юрисдикции Дамаска. Одновременно, как уточнил директор Центра изучения современной Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, Анкара пытается сформировать здесь администрацию, которая противостояла бы и "режиму Асада", и курдским властям Северного Ирака. К сожалению, эксперт не смог ответить на вопрос: связана ли политика Анкары с планами контролировать транзитные сирийские нефтепроводы, "искусно" проложенные западным бизнесом так, что трижды переходят из Сирии в Турцию. Однако нацелены они именно на близлежащие турецкие порты (Джейхан и Юмурталык).

" Де Мистура предпринимает попытки перевести астанинский формат переговоров на второй план, а то и ликвидировать "

Между тем доля сирийской и североиракской нефти в снабжении Турции этим сырьем, по имеющимся данным, превышает, 50 процентов. Планируется прокладка новых трубопроводов из Иракского Курдистана через Северную Сирию и далее к тем же портам Турции, а отнюдь не САР. Прагматичная политика Анкары в Сирии наверняка учитывает эти факторы.

Все они прямо или косвенно проявились на очередном раунде российско-турецко-иранских консультаций в Женеве по созданию конституционного комитета в Сирии и по внутреннему урегулированию в этой стране. Неудивительно, подчеркнул эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, результаты очередного совещания в Швейцарии более чем скромные. Межсирийские переговоры, если и проходят, то в замедленном темпе. Ибо постоянное требование оппозиции – немедленный уход президента Башара Асада – абсолютно неприемлемо для Дамаска. Тем временем США стремятся вывести экстремистскую группировку "Джебхат ан-Нусра" из реестра террористических организаций, что чревато полным прекращением урегулирования.

Итак, на севере САР Анкара апробирует схемы вывода здешних курдских районов из-под юрисдикции Дамаска, а в других областях страны "АК" способствует продолжению военно-политической конфронтации.

Примечательна позиция спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. Он, как отметил Александр Кузнецов, заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования, в феврале сего года заявил, что именно за ним будет последнее слово при формировании конституционного комитета Сирии. Против чего решительно выступил глава сирийского МИДа Муаллем. Вдобавок де Мистура предпринимает попытки если не ликвидировать, то по крайней мере перевести на второй план астанинский формат переговоров. Например, нынешней весной спецпосланник сетовал: дескать, Дамаск нарушает, причем при поддержке Тегерана и Москвы, соглашение о создании зон деэскалации в Сирии, а Астанинский формат все более проблемный. Александр Кузнецов также пояснил, что ряд внешних игроков стремятся превратить зоны деэскалации в постоянные анклавы/эксклавы размещения там вооруженной оппозиции вместо того, чтобы, как планировалось, поэтапно интегрировать их в политическую и экономическую жизнь Сирии. Посему "формат деэскалационных зон исчерпан".

Короче говоря, попытки расчленения САР, похоже, не только не прекращаются, но даже усиливаются. Опыт таких переделов давно апробирован во многих странах.

Артем Леонов

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530786480
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