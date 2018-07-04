Куда течет Каспий. Отклик на статью "Поворот Волги на Запад"

13:24 05.07.2018 Транзитными бывают и колонии, и страны



Проект канала Евразия и его лоббирование явно преследуют геополитические цели, облеченные в транспортную форму. Безусловно, Западу нужен Каспий, чтобы и с Севера "обхватить" Иран, не говоря уже о значении кратчайшего водного пути из Центральной Азии в Черное море.



Но такие проекты зачастую служат для выделения прилегающей территории в некую международную зону, отторгнутую от государства, или для создания "транзитных" стран, подконтрольных Западу. Примеры тому не только Суэцкий и Панамский каналы. Аналог можно найти и в западноафриканской Гамбии. Интересно, что протяженность одноименной реки и проекта "Евразия" почти одинаковая.



До осени 1956 года Суэцкий канал, его порты и берега были под совместным управлением британско-французской "администрации Зоны Суэцкого канала". Национализация же ее в 1955-м едва не вызвала мировую ядерную войну. Ибо была организована интервенция британских, французских и израильских войск в Египет, а за него вступились СССР с Варшавским договором.



" Визит панамского президента был нацелен на то, чтобы отговорить Москву от участия в проекте канала через Никарагуа "



С Панамским каналом история почти детективная. Наименьшее расстояние между Тихим океаном и Атлантикой – на перешейке в Центральной Панаме, притом вся она была до начала XX века в составе Колумбии. Ее власти согласились со строительством канала, но отвергали лоббируемую Вашингтоном экстерриториальность водной магистрали и примыкающей территории.



В результате США организовали в Колумбии сепаратистское восстание. А отделив Панамскую провинцию, вскоре захватили строившийся там французской компанией объект и создали колониальную Зону Панамского канала (ЗПК) по аналогии с Суэцкой.



Статус-кво сохранялся до конца 70-х годов, когда под давлением многих стран и запросов тогдашнего националистического руководства Панамы во главе с генералом Омаром Торрихосом Вашингтон согласился передать с конца 90-х весь этот район под суверенитет Панамы, что и было осуществлено. Но генерал Торрихос в 1981 году погиб в авиакатастрофе, а материалы по ее расследованию были переправлены в США в ходе американской интервенции в Панаму в 1989-м. По сей день у этих документов секретный статус.



Каналом активно пользуются ВМС США, продолжая контролировать военно-политическую ситуацию в экс-ЗПК и прилегающей акватории.



Кстати, в ходе российско-панамского межгосударственного форума в ТПП РФ, состоявшегося 15 июня сего года, ряд участников неофициально признавали, что КНР продвигает проект нового транспанамского канала (западнее действующего) и аналогичные проекты через Никарагуа и меньшую часть Панамского перешейка, что в составе Колумбии. Хотя Хуан Карлос Варела, президент Панамы, заявил на том же форуме о безальтернативности действующей трассы и о дальнейшем увеличении ее пропускной способности.



Эксперт "Пренса Латина" (Куба) Антонио Рондон и некоторые другие участники форума высказывали в частных разговорах предположение, что визит панамского президента в Россию, вероятно, нацелен на то, чтобы отговорить Москву от участия в проекте канала-конкурента через Никарагуа. Косвенно эту оценку мне подтвердил президент ТПП РФ Сергей Катырин: "Такую, но скорее неофициальную цель визита можно предположить. Ряд стран региона, имея схожее географическое преимущество, едва ли хочет "монополизма" одной страны в трансокеанском маршруте. Но эту ситуацию официально пока не озвучивают ни Панама, ни ее соседи".



Аналогичный пример, схожий с геополитической целью проекта "Евразия" – миниатюрная Республика Гамбия вдоль берегов одноименной реки, чрезвычайно важной для выхода Западной Африки, особенно Сенегала, в Атлантику. Но почти вся ЗА была единой колонией Франции (до 1960-го), а Лондон не хотел, чтобы Париж контролировал пути выхода столь обширного региона в Атлантику. Потому внутри Сенегала в середине XIX века нарисовалась британская (до 1965-го) Гамбия...



Игорь Леонидов Источник - ВПК

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