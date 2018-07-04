Елбасы торжественно открыл Международный фин-центр "Астана"

13:19 05.07.2018 Назарбаев участвует в открытии МФЦА



Назарбаев ударом в гонг открыл МФЦА Как будут развивать исламское финансирование в МФЦА Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев участвует в церемонии открытия Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передает корреспондент Tengrinews.kz.



"За эти 20 лет в степи появился город с многомиллионным населением. Астана является символом независимости, благополучия, дружбы и стабильности. Наша столица стала основным общественно-политическим, социально-экономическим центром Казахстана. Открытие МФЦА является доказательством этого. (…) Запуск МФЦА является важным шагом последовательного устойчивого развития нашей экономики. Впервые идея была озвучена мной в 2015 году как один из ответов на новые глобальные вызовы. В стране реализуются структурные масштабные институциональные реформы. Они нацелены на повышение конкурентоспособности, вхождение Казахстана в топ-30 государств мира. (…) Тщательно изучили мировой опыт функционирования, развития финансовых центров в мире, в том числе в Дубае, Сингапуре, Гонконге и других центрах. Казахстанская модель МФЦА воплотила в себе самую лучшую практику деятельности этих структур", - сказал Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия.



Президент подчеркнул, что МФЦА создаются беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве.



"Его правовой статус закреплен в конституционном законом, официальным языком является английский. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютные, визовые и трудовые режимы. Это единственный центр, в регионе работа которого построена на английском праве. Независимый суд, международный арбитражный центр гарантирует справедливость и защиту прав сторон. Судьями МФЦА мною назначены 9 авторитетных судей из Англии и Уэльса. Их возглавляет господин лорд Вульф - бывший верховный судья Англии. В арбитражный центр также привлечены 23 международных арбитра", - добавил Президент Казахстана.



Впервые о создании Международного финансового центра "Астана" Нурсултан Назарбаев сказал, когда озвучил 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ в мае 2015 года.



В 70-м шаге Глава государства предложил создать финцентр "Астана" на базе инфраструктуры выставки EXPO-2017 с приданием ему специального статуса и закреплением особого юридического статуса финансового центра в Конституции. МФЦА призван стать финансовым хабом для стран СНГ, а также для всего региона Западной и Центральной Азии. В перспективе финансовый хаб Казахстана должен войти в 20-ку передовых финансовых центров мира.



Официальное открытие МФЦА стало основным мероприятием Astana Finance Days, на котором собрались руководители иностранных организаций, политики, эксперты из научных кругов и аналитических центров. Финцентр намерен привлечь лучших экспертов для развития местных и региональных рынков и укрепления сотрудничества.



Ранее сообщалось, что Международный финансовый центр "Астана" подписал соглашение с Nasdaq Inc о совместном развитии и продвижении новой казахстанской биржи МФЦА. Источник - Tengrinews.kz

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