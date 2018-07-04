Экпедиция "От ледников до Аральского моря" ищет журналистов

13:17 05.07.2018 ВНИМАНИЕ! Последний день подачи заявки!!!



Экспедиция "От Ледников к Аральскому морю" пройдет 31 июля - 21 августа 2018. Планируется посещение 4 стран: Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана на подготовленных джипах.



Организаторы:



Кафедра ЮНЕСКО по управлению Водными ресурсами в странах ЦА при Казахстанско-Немецком Университете;

Проект "Вода, образование и сотрудничество" (Smart Waters) исполняемый Региональным экологическим центром Центральной Азии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID);

Швейцарское агентство по развитию.

Данная экспедиция будет основана на материалах и работах молодых специалистов водного сектора по различным тематикам. Планируется участие 12 молодых специалистов, магистрантов, докторантов, а также участие 6 профессоров - кураторов пост экспедиционных выпусков.



Для наилучшего освещения данной экспедиции приглашаются 3 журналиста, представителя Центральной Азии и Афганистана. Основная цель приглашения журналистов освещение данной экспедиции в местных и региональных СМИ в период экспедиции. Планируется привлечение куратора журналистов, эксперта в области освещения различных экологических тематик Эдды Шлягер. Данная поддержка поможет молодым журналистам корректировать материал под необходимые ресурсы.



Условия:

Организаторами покрываются все расходы по перемещению, проживанию и питанию. Гонорар не предусмотрен.



Даты экспедиции: 31 июля - 21 августа 2018.

Планируется посещение 4 стран: Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана на подготовленных джипах.



Основные требования к кандидатам:

• Опыт в сфере журналистики 3-4 года;

• Языки: Английский и Русский (высокий уровень);

• Хорошая физическая подготовка;

• Умение подготовки материала в экстремальных условиях;

• Полное вовлечение в процесс экспедиции.



Заявки принимаются до 5 июля 2018 года!



Для подачи заявок и по всем интересующим вопросам обращаться:

shakirzhanova@dku.kz

+77072150104 Любовь Источник - ЦентрАзия

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