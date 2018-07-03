Елбасы отчитался принцу Нахаяну о сооружении долгостроя Абу-Даби-плаза

09:12 05.07.2018 Ускорить строительство "Абу-Даби Плаза" призвал Назарбаев вчера,



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби в Акорде, передает корреспондент Tengrinews.kz. Входе встречи Глава государства напомнил, что в Казахстане реализуется ряд совместных проектов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Один из них - строительство многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза".



Назарбаев принял наследного принца Абу-Даби в Акорде "Сотрудничество растет. Важную роль играет то, что мы достигли безвизового режима. По поручению шейха Халифы в Астане построена школа, по другим проектам вы помогаете. Сейчас строится большой комплекс "Абу-Даби Плаза", работаем с шейхом Мансуром. Строительство необходимо немного ускорить, затянулось строительство. Мы сделаем все, чтобы ваш визит был комфортным", - сказал Нурсултан Назарбаев. В ходе встречи стороны подписали ряд документов. Среди них договор между Казахстаном и ОАЭ о передаче осужденных лиц. Документ подписали генпрокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и министр юстиции ОАЭ Султан бен Саид аль-Бади. Также подписано соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры и развития знаний ОАЭ. Заключен меморандум о сотрудничестве между Министерством информации и коммуникаций РК и Международным центром по дерадикализации "Сауаб". Президент Казахстана напомнил, что 5 июля наследный принц приглашен на официальную церемонию открытия Международного финансового центра в Астане. Товарооборот между Казахстаном и ОАЭ в этом году составил 143,4 миллиона долларов. С 2005 по 2017 год валовый приток прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил два миллиарда долларов. Из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты - один миллиард долларов. В Казахстане действуют 253 совместных предприятия с учетом эмиратского капитала. ОАЭ выделили грант в размере 15 миллионов долларов на строительство Дворца Президента в Астане. Отметим, с 10 марта 2018 года граждане Казахстана освобождены от визовых требований при посещении эмиратов сроком до 30 дней. Весной этого года Президент Казахстана посетил Объединенные Арабские Эмираты и провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Глава государства отметил, что братские отношения и плодотворные встречи дают новый импульс развитию отношений между двумя странами. Тогда Нурсултан Назарбаев пригласил наследного принца Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна посетить Казахстан с официальным визитом. Источник - tengrinews.kz

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