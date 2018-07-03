"Новый Казахстан": каз-дем-туса обсуждает в США как сковырнуть Елбасы

08:53 05.07.2018 "Новый Казахстан": в США обсуждали вопрос "транзита власти"



Представители учрежденного несколькими публичными персонами "Форума "Новый Казахстан"" заявили 4 июля на пресс-конференции в Алматы, что в ходе недавнего визита в США они поднимали там темы "транзита власти" в Казахстане, и свободы слова.



Политолог Расул Жумалы сообщил, что несколько представителей "Форума "Новый Казахстан"" провели встречи с членами конгресса США, официальными лицами государственного департамента, поговорили с американскими журналистами. По словам Жумалы, участники "Форума "Новый Казахстан"" обсуждали темы "транзита власти" в Казахстане, свободы слова, информационной безопасности, а также подняли вопрос о необходимости дать международную оценку Голоду в Казахстане в начале 1930-х годов.



На пресс-конференции "Форума "Новый Казахстан"" вновь заявили, что организация не является "проектом Акорды" и не выступает противником живущего за рубежом экс-банкира и критика Астаны Мухтара Аблязова.



Участники пресс-конференции - политологи Амиржан Косанов, Дос Кошим, Расул Жумалы и Айдос Сарым говорили и об "экспансии Китая в казахстанской экономике".



По словам участника "Форума "Новый Казахстан"" Амиржана Косанова, 3 июля их организация направила письмо премьер-министру, в котором попросила предоставить информацию о 51 производстве, которые Китай, как говорят в Астане, переносит в Казахстан, о предоставляемых для этого землях и об экологическом воздействии китайских предприятий на окружающую среду. "Мы против запугивания Китаем, мы, поддерживая отношения добрососедства и сотрудничества, поднимаем вопросы страны", - сказал Косанов. Источник - centralasian.org

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