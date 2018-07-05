Покинувшие сирийский район Дераа боевики оставили тонны боеприпасов

08:40 05.07.2018 Боевики незаконных вооруженных формирований оставили бронетехнику и тонны боеприпасов при бегстве из южных районов сирийской провинции Дераа. Об этом журналистам рассказал генерал сирийской армии Изар Исмаил.



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По словам генерала, террористы покинули район несколько дней назад и бросили свое оружие у границы с Иорданией, передает "РИА Новости".



"Это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу", - добавил он.



По словам Исмаила, все трофеи собраны в городе Изра в 30 км от административного центра провинции. Среди них - три танка Т-62, несколько БМП, а также две зенитные установки и военная инженерная техника. Боевики также оставили 40 противотанковых ракет различных модификаций, крупнокалиберное оружие и порядка 100 ручных противотанковых гранатометов, уточнил сирийский генерал.



Он отметил, что среди оставленного вооружения были найдены образцы из Франции и Канады. Также были обнаружены продуктовые наборы и аптечки американского производства и экипировка из Австралии, Германии и Италии.



27 июня более 450 представителей вооруженной оппозиции сдались армии в населенном пункте Шаара на условиях амнистии. За несколько дней до этого военные Сирии освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) около 2 тыс. кв. км пустыни в провинции Дейр-эз-Зор.



5 июля 2018, Источник - iz.ru

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