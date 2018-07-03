 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан возвращается к государственному регулированию цен
08:37 05.07.2018

Правительство Таджикистана отныне будет регулировать цены на 16 наименований товаров и продуктов первой необходимости. Постановление подписано председателем правительства страны, президентом Эмомали Рахмоном, а контроль за его исполнением возложен на Антимонопольную службу.

В перечень социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию, входит мука, хлеб, макаронные изделия, пшеница, рис, картошка, овощи: морковь, лук, капуста, сахар, масло, молочная продукция: молоко, кефир,сметана, творог, крупы, мясо: говядина, баранина, курятина, куриные яйца, соль, чай, детское питание.

Стоит отметить, что ранее Таджикские власти не раз пытались регулировать цены на продовольственную продукцию, в частности, на мясо, особенно в период Рамазана. Однако все попытки были безуспешными: мясо хорошего качества "пропадало" с прилавков, а за рекомендуемую цену выставлялась не совсем свежая говядина и баранина.

Таким образом, Таджикистан спустя 25 лет вновь прибегает к практике урегулирования цен на товары и продукцию.

8 января 1993 года Совет министров Таджикистана принял постановление "О свободе ценообразования", что позволило забыть о дефиците на продовольственном рынке.

Источник - centralasian.org
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