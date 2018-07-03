25 туркменских солдат погибли в бою с талибами на границе

08:34 05.07.2018 На границе с Афганистаном в результате перестрелки погибли около 25 туркменских солдат



Корреспонденты Радио Азатлык сообщили о гибели около 25 туркменских солдат в результате перестрелки на туркмено-афганской границе. Вслед за сообщением Азатлыка проправительственное медиа издание Туркменистана опубликовало опровержение.



Как сообщил корреспондент Азатлыка в Туркменистане, примерно три недели назад на участке туркменской границы Мары-Серхетабат (бывший Гушгы) - Тагтабазар, сопредельной с афганской провинцией Бадгис, в результате возникшей перестрелки, погибли около 25 туркменских солдат. Афганская провинция Багдис граничит с Марыйским велаятом Туркменистана.



По словам нашего корреспондента, тела погибших, трое из которых жители Балканского велаята, а большинство из Дашогуза, были переданы их семьям в металлических гробах. Корреспонденту Радио Азатлык известны имена и фамилии погибших дашогузцев, но в целях безопасности мы воздерживаемся от их публикации.



Как стало известно Азатлыку, стрельба началась после того как с афганской стороны группа вооруженных людей, подозреваемых в контрабанде наркотиков, открыла огонь по туркменским военным.



"С афганской стороны границы [подозреваемая] в незаконной перевозке наркотиков группа открывает огонь и убивает 3 туркменских солдат. После этого военные из гарнизона объявляют тревогу и открывают огонь на поражение. В перестрелке, продолжавшейся 6 часов, подозреваемые наркоторговцы ранили десятки и убили около 25 туркменских солдат", - сообщил корреспондент Азатлыка. По его словам, служба безопасности Туркменистана велела родным погибших солдат "о случившемся рта не раскрывать".



Официальной информации и заявлений по поводу перестрелки на туркмено-афганской границе, а также сообщений о гибели туркменских военных со стороны властей Туркменистана не было. Официальных заявлений об инциденте не было и с афганской стороны.



Вслед за публикацией материала на сайте Радио Азатлык на туркменском языке, на проправительственном туркменском информационном сайте Turkmenportal было опубликовано опровержение. Источник - centralasian.org

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