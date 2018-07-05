Иранский атом расщепляет Запад. Тегеран пытается объединиться с ЕС против США, - "Къ"

08:16 05.07.2018 Президент Ирана Хасан Роухани, совершающий турне по Европе, вчера прибыл с визитом в Австрию, 1 июля ставшую председателем Совета ЕС. В условиях углубляющегося раскола между США и их союзниками иранский лидер спешит заручиться поддержкой той части западного сообщества, которая выступает против выхода США из ядерной сделки с Тегераном и введения против него новых санкций. Поддержка европейцев имеет решающее значение для иранских реформаторов во главе с Хасаном Роухани, сталкивающихся с внутренними протестами в связи с ухудшением экономической ситуации и давлением противников нормализации отношений с Западом.



Европейское турне Хасана Роухани, начавшееся с двухдневного визита в Швейцарию, проходит в условиях нарастающей эскалации иранского кризиса. После того как 8 мая президент США Дональд Трамп сообщил об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - договора об ограничении ядерной программы Тегерана, подписанного летом 2015 года в Вене, администрация Трампа прилагает все усилия, чтобы к политике сдерживания Ирана присоединилось максимальное число государств.



Уже после того как иранская делегация приземлилась в Берне, директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук подтвердил решимость Вашингтона сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана путем введения санкций, которые начнут действовать с 4 ноября. Представитель ведомства сообщил о консультациях с другими государствами, которые Вашингтон призывает последовать своему примеру и отказаться от импорта иранской нефти. По его словам, в случае продолжения сотрудничества с Тегераном американские санкции могут быть введены и против этих государств.



Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану

В этой ситуации вынужденный оперативно реагировать на новые угрозы из Вашингтона президент Роухани попытался продемонстрировать способность держать удар и призвал европейцев встать на сторону Тегерана. Главная мысль его выступления на пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе сводилась к тому, что анонсированное нефтяное эмбарго - это нереализуемая идея, учитывая, что ее не поддерживают даже союзники США. "На мой взгляд, слова некоторых американских чиновников о желании свести экспорт Ирана к нулю - пустая болтовня",- заявил Хасан Роухани.



"Иран продолжит уважать ядерное соглашение с мировыми державами, пока его интересы в рамках СВПД будут сохраняться",- добавил президент Ирана. Ален Берсе согласился c иранским коллегой, признав, что "выход США из СВПД ставит под угрозу достигнутый прогресс" в урегулировании иранского ядерного кризиса. Помимо политических деклараций о приверженности СВПД итогом переговоров в Берне стало подписание соглашения о сотрудничестве в области наземного пассажирского и грузового транспорта, а также двух протоколов о намерениях.



Демонстрацией европейской поддержки Тегерана стал и вчерашний визит президента Роухани в Австрию, имевший статус государственного. Не помешал ему и разразившийся накануне скандал. В минувшую субботу французские правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в подготовке нападения на представителей иранской оппозиции в парижском пригороде Вильпент, планировавшегося на 30 июня. По предварительным данным, организатором несостоявшегося теракта был сотрудник иранского посольства в Вене, работавший в австрийской столице с 2014 года. В связи с этим за день до приезда Хасана Роухани в Вену в МИД Австрии был вызван посол Ирана, которому было заявлено о необходимости в 48-часовой срок лишить дипломата иммунитета на основании выданного ордера на арест.



Как иранскую сделку спасают всем миром

Как иранскую сделку спасают всем миром

Однако при этом австрийская сторона проигнорировала призывы представителей иранской оппозиции, проживающих в Европе, отменить переговоры руководства страны с Хасаном Роухани. В Вене иранского лидера встречали с воинскими почестями - в соответствии со статусом государственного визита. А представители высшего руководства Австрии, к которой 1 июля перешло председательство в Совете ЕС, заявили о намерении отстаивать подписанное в Вене соглашение. "Австрия считает этот договор важным дипломатическим достижением",- заявил по итогам переговоров президент Александр Ван дер Беллен, назвавший соблюдение международных договоренностей "ключевым элементом мировой политики". "Речь не только о прямых санкциях против Ирана, но и о второстепенных санкциях, которые затрагивают Австрию. Эти второстепенные санкции из-за своего экстерриториального применения нарушают международное право",- напомнил господин Ван дер Беллен. И добавил: "Этой точки зрения придерживается Еврокомиссия в отношении США". Схожее заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц.



Впрочем, несмотря на декларируемую руководством ЕС приверженность ядерной сделке с Ираном, в практическом плане вывести сотрудничество с Тегераном из-под удара по мере усиления американского давления становится все сложнее. "ЕС может определить общие рамки, но конкретика - прерогатива отдельных государств и структур. А с их стороны все меньше желания вести дела с Ираном. Каким образом заставить частные европейские компании покупать у Ирана нефть, нарываясь на санкции США, непонятно",- пояснил "Ъ" специфику ситуации эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий, по словам которого, "по всему миру идет снижение взаимодействия с Ираном". "Евросоюз ведет торговую войну с США и явно не захочет терять лицо, признав, что американцы указывают ему, что делать. Но и желания биться до конца за Иран у европейцев тоже нет",- добавил он.



В этой ситуации главной проигравшей стороной могут стать Иран и находящиеся у власти в стране реформаторы во главе с президентом Роухани, сделавшие ставку на урегулирование ядерного кризиса и нормализацию отношений с Западом. "Никаких экономических выгод от выхода из СВПД Тегеран не получит. Наоборот, экономическая ситуация будет продолжать ухудшаться. В стране уже прошла серия протестов в связи с сильным падением курса реала, который в этом году обрушился на 50%,- напомнил Андрей Баклицкий.- Если еще европейская часть инвестиций "отрежется", курс упадет еще больше, и это вызовет новые протесты".



Сергей Строкань, Павел Тарасенко



5.07.18 Источник - kommersant.ru

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