Китайскую армию поразила "болезнь мира", - В.Скосырев

08:13 05.07.2018 Военных Поднебесной уличили в отсутствии опыта



Главная газета Минобороны КНР "Цзефанцзюнь бао" пишет в редакционной статье о мирных настроениях, охвативших личный состав вооруженных сил. Последний раз они воевали в конце 1970-х – с Вьетнамом. Недостаток боевого опыта и коррупция привели к тому, что учения часто проводились формально. В свете нарастающих внешних угроз это недопустимо. Эксперт говорит, что командование старается компенсировать упущения за счет участия в международных соревнованиях военных.



Отсутствие рвения, или – по-другому – "болезнь мира", стало симптомом, который был свойственен "нашим военным в течение десятилетий", говорится в статье. Если мы не решимся покончить с этим злом, мы должны будем заплатить тяжелую цену в случае войны, пишет китайская газета.



Ссылаясь на нестабильность обстановки в мире, официальный орган Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призывает: "Армии следует вернуться на правильный путь, сосредоточившись на повышении боеготовности". Эта задача потребует от военнослужащих регулярно проводить маневры со стрельбами не холостыми, а настоящими патронами, снарядами и другими боеприпасами.



Выясняется, что в период, когда вице-председателями Центрального военного совета были генералы Го Босюн и Сюй Цайчжоу, учения часто носили показной характер. После них командиры получали повышение в должности. Кроме того, существовал и материальный стимул. Чем больше учений, тем больше финансовых средств выделялось.



Упомянутые выше военачальники Го и Сюй позже были привлечены к ответственности и получили судебные приговоры. Их обвинили в том, что они за взятки повышали офицеров в званиях и совершали другие поступки коррупционного характера.



Как следует из публикаций главной военной газеты, снижение уровня учений и коррупция в войсках взаимосвязаны. Поэтому начиная с ноября прошлого года антикоррупционный орган армии стал посылать инспекторов для наблюдения за маневрами на всех театрах предполагаемых военных действий.



Полковник НОАК в запасе Юэ Ган сказал газете South China Morning Post, что раньше антикоррупционное ведомство охотилось за "большими тиграми" (старшими офицерами). А теперь оно переключилось на тех, кто подает фальшивые отчеты об учениях. "Помимо коррупции упущения по работе – еще один симптом "мирной болезни" в армии, от которого надо избавиться" – пояснил Юэ. Ведь некоторые командиры подавали фальшивые рапорты об учениях, которые были чисто рутинными, говорит он.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Китайские военные признают, что отсутствие боевого опыта – это серьезная проблема. После острой фазы китайско-вьетнамской войны 1979 года у них шла пограничная война низкой интенсивности. Там были операции спецназа, вспышки боевых действий с участием тысяч людей. А к 1989–1990 годам эта пограничная война завершилась. С тех пор китайские вооруженные силы в крупных боевых действиях не участвовали. Разве что спецназ проводил операции против террористов или банд торговцев наркотиками".



По словам аналитика, китайцы пытаются компенсировать недостаток боевого опыта за счет очень хорошо поставленного, системного изучения иностранного боевого опыта. "Они тщательно анализируют все происходящие сейчас локальные конфликты, разбирают их по полочкам. Это доводится до офицерского состава", – поясняет Кашин.



Известно, что китайцы опрашивали участников боевых действий на востоке Украины. Были китайские исследователи, посещавшие в период активных боевых действий Славянск и Донецк. Эта работа ведется на очень высоком уровне. Боевую подготовку начали улучшать с 2010-х годов, особенно после прихода к власти Си Цзиньпина. Они обкатывают навыки своих военнослужащих, направляя их на международные состязания.



Например, в танковых биатлонах, которые были запущены Министерством обороны России и которые распространились почти на все рода войск, китайцы – самые активные иностранные участники, подчеркнул Кашин. Сейчас раунды этих соревнований проходят в самом Китае.



"Для китайцев важны совместные учения, которые проходят в рамках ШОС или в двустороннем формате, например, с Россией, – заявил "НГ" эксперт. – Китайцы стремятся участвовать в международных соревнованиях везде, где возможно. Например, до определенного момента они участвовали в ежегодных маневрах спецназа "Эрна" в Эстонии. Для китайцев важен любой опыт. Они пытались проводить учебные воздушные бои с теми странами, на вооружении которых есть западная техника".



5.07.2018



Владимир Скосырев Источник - ng.ru

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