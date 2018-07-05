Для удара по Ирану американцам придется обвалить нефтяные цены, - М.Сергеев

08:07 05.07.2018 Китай и Турция продолжат покупать иранскую нефть вопреки запретам США



Вашингтон объявил о стремлении обнулить нефтяные доходы Ирана, запретив другим странам покупку иранской нефти и рассчитывая на поддержку Китая, РФ и других стран. КНР, Индия и Турция отказались соблюдать нефтяное эмбарго США в отношении Ирана. Трампу придется признать неэффективность антииранских санкций. Или добиваться цели путем резкого снижения нефтяных цен. Технология нефтяного шока помогла разрушить Советский Союз. И теперь она вновь может быть использована против Ирана.



Китай не планирует сокращать импорт нефти из Ирана по призыву США, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Канг, которого цитирует иранское новостное агентство Mehr News.



"Мы поддерживаем нормальные обмены и сотрудничество в рамках, соответствующих нашим обязательствам по международному праву", – сообщил Лу Канг. "Китай и Иран – дружественные страны", – добавил он.



Руководитель отдела политического планирования Госдепа США Брайан Хук заявил на специальном брифинге для журналистов, что группа в составе высокопоставленных представителей Госдепа и Минфина уже посетила 13 стран Европы и Восточной Азии, предупредив их о рисках продолжения торговли с Ираном. Теперь делегация американских чиновников продолжит свою миссию в странах Среднего Востока, сообщает "Синьхуа". В ближайшую пятницу Штаты введут антииранские санкции в отношении автомобильного сектора и торговли драгметаллами. А в ноябре Вашингтон задействует санкции против энергетического сектора и торговли иранской нефтью. "Такое решение вызвало недовольство некоторых стран мира. Так, Индия и Турция в последние дни открыто заявили, что не намерены реагировать на призыв США к санкциям против Ирана", – отмечает "Синьхуа".



Между тем представитель Госдепа заявил, что ожидает поддержки антииранских санкций от Китая и России. Весьма вероятно, что позиция России в отношении Ирана станет предметом торговли на предстоящих переговорах Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.



Вашингтон уже подготовил нефтяной рынок к будущим антииранским санкциям, заручившись согласием России и Саудовской Аравии увеличить предложение нефти на мировом рынке (см. "НГ" от 02.07.18). "Только что поговорил с саудовским королем Салманом и объяснил ему, что из-за потрясений и беспомощности в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить производство нефти. Может быть, на 2 млн барр.", – написал Трамп в своем Twitter. "Цены слишком высокие! Он согласился!" – добавил американский президент. Ранее участники соглашения ОПЕК+, в том числе и Россия, договорились ослабить согласованные в 2016 году ограничения на добычу нефти.



При этом глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что решения об увеличении добычи нефти при участии Саудовской Аравии и Ирана было принято якобы вне зависимости от позиции Трампа.



Аналитики считают, что США попросили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, выйдя из ядерной сделки с Ираном и намереваясь заново ввести санкции против иранской сырой нефти уже этой осенью, отмечают комментаторы Си-эн-би-си (CNBC). Россия служит связующим звеном между Ираном и его заклятым врагом Саудовской Аравией. "Без России между ними не было бы вообще никакой связи", – отмечает глава отдела коммерческих исследований компании "Барклайз" Майкл Коэн.



Между тем президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что попытки американцев ограничить экспорт иранской нефти обернутся проблемами для нефтедобывающей отрасли всего Ближнего Востока и снабжения энергоресурсами Европы.



В связи с этим многие аналитики ожидают подъема нефтяных цен. Но в этом случае эффект от американских санкций будет противоположным – нефтяные доходы Тегерана не обнулятся, а, напротив, увеличатся. Если же администрация Трампа будет продолжать давление на Иран, то неизбежно возникнет план резкого снижения нефтяных цен. И именно это может привести к существенному сокращению нефтяных доходов Ирана.



Такая технология нефтяного шока уже один раз показала свою эффективность в глобальном столкновении с СССР. Со второй половины 80-х годов Саудовская Аравия взяла курс на снижение нефтяных цен, что и привело к экономическому кризису СССР. Это влияние нефтяных доходов на развал Советского Союза подтверждал, в частности, Егор Гайдар.



"Эффект, который может последовать за антииранскими санкциями США, вызовет продолжение роста нефтяных цен. Morgan Stanley уже прогнозирует их на уровне 85 долл. за баррель в течение ближайших нескольких месяцев. В то время как Евросоюз и даже Индия могут присоединиться к санкциям, опасаясь мести Вашингтона, другие страны все-таки не намерены это делать. Россия скорее всего также не присоединится к санкциям, с одной стороны, считая их необоснованными, с другой стороны, с учетом дружественных отношений России и Ирана. Действия против Ирана в значительной степени дестабилизируют нефтяной рынок и подрывают эффективность действий ОПЕК+ по балансировке рынка", – говорит начальник аналитического департамента компании "БК Сбережения" Сергей Суверов.



"Ситуация на нефтяном рынке накалена до предела в связи с давлением США на Иран и вероятным ограничением поставок иранской нефти в связи с американскими санкциями", – соглашается доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, США будут добиваться существенного снижения нефтяных цен для нанесения экономического ущерба Ирану. Именно это они и делают в рамках переговоров с Саудовской Аравией по увеличению добычи нефти. "Для России стоило бы проводить политику, выгодную для дальнейшего устойчивого развития страны, что возможно при создании новых торговых альянсов, в том числе с участием Ирана и других стран", – отмечает Новикова.



"Санкции США превращаются из экстраординарных мер в нормальную систему торгово-политического регулирования и демонстрации позиции страны с амбициями мирового регулятора", – признает доцент Высшей школы корпоративного управления Тамара Сафонова.



"Антииранские санкции США способны сократить зарубежные инвестиции в Иран, что уже доказала ситуация с Total и ее обещаниями ухода из газовых проектов в стране. Что касается эмбарго на покупку иранской нефти, то весь вопрос в том, кто к нему присоединится. В 2011 году подобные санкции вводил ЕС, но сейчас нет уверенности, что европейцы последуют за США", – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его прогнозам, суммарный экспорт иранской нефти может сократиться примерно наполовину. "Более масштабное сокращение вероятно разве что в случае прямого военного давления на Иран. Это теоретически тоже возможно, но не в ближайшей перспективе", – считает Митрахович.



Масштабное падение цен на нефть ниже 50 долл. за баррель с удержанием этого уровня на продолжительное время американцам точно не нужно – иначе пострадают добытчики нетрадиционной нефти в США, уверен эксперт.



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

5.07.2018 Источник - ng.ru

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