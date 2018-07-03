 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.07.2018
09:12  Елбасы отчитался принцу Нахаяну о сооружении долгостроя Абу-Даби-плаза
08:53  "Новый Казахстан": каз-дем-туса обсуждает в США как сковырнуть Елбасы
08:40  Покинувшие сирийский район Дераа боевики оставили тонны боеприпасов
08:37  Таджикистан возвращается к государственному регулированию цен
08:34  25 туркменских солдат погибли в бою с талибами на границе
08:16  Иранский атом расщепляет Запад. Тегеран пытается объединиться с ЕС против США, - "Къ"
08:13  Китайскую армию поразила "болезнь мира", - В.Скосырев
08:07  Для удара по Ирану американцам придется обвалить нефтяные цены, - М.Сергеев
08:02  Евразийская идентичность: реальности и фантазии. Как можно описать то, чего не существует, - А.Малашенко
07:31  Любил волк кобылу... Как Путин "спасает" олигархов, - Александр Халдей
07:27  Хоть кол на башках теши рос-либер-"интеллигенции", - Э.Лимонов
06:49  "Новичок" все шалит. Близ английского Солсбери найдено еще 2 полу-трупа "скрипалей"
06:21  На веб-аукционе продан кыргызский орден "Баатыр эне"
02:05  Как долго продержится оборона Хмеймима, - И.Шварц
00:59  Bank of America: Кризис и дефолт 1998-го уже на пороге
00:24  Спросите у Этана, может ли Большой Разрыв порвать Вселенную на части?
Среда, 04.07.2018
22:44  Экс-узб-генпрокурора Кадырова обещают отпустить из темницы, если он вернет все награбленное
22:42  "Метаморфоза" Улицкая и первобытная Норвегия, - Р.Устраханов
21:03  Футбольная команда тайских школьников оказалась заблокированной в затопленной пещере. И сидеть им там 4 месяца...
20:52  Еще одна "звезда" рос-дебил-шоу "Дом-2" найдена мертвой от перебуха и передоза
20:38  Алмаз Сазбаков назначен спецпредставителем правительства Кыргызстана в ЕАЭС
14:53  Ислам Каримов. Ключи от Средней Азии (глава из книги), - Виктор Лобко
14:28  США пытаются поставить Иран на колени, - С.Тарасов
14:23  Обучающихся за рубежом туркменских студентов склоняют к доносам
14:21  Успехи Ирана все больше провоцируют США и Израиль
14:19  Сверхновый мировой порядок. О проблемах малых стран, - М.Хазин
14:15  Полиция задержала объявивших голодовку дольщиков в Астане
14:12  Bloomberg: Как спасти Силиконовую долину от Коммунистической партии Китая?
14:10  "Черное золото" и "черная дыра", - А.Анпилогов
14:07  В Казахстане для неплательщиков налогов подготовили очередной "сюрприз"
14:05  Суд вынес приговор укравшим 3 млн долларов из хибарки экс-каз-министра Досмухамбетова
14:03  "Коротко и жутко". Вышла книга рос-военкора Дмитрия Стешина
14:02  Новым военным прокурором Казахстана стал Дастан Сартаев
14:00  Казахстан. Назначен новый заместитель Кулибаева в KAZENERGY
13:59  В Алматы при загадочных обстоятельствах пропала продюсер фильма "Томирис" Анна Чакиртова
13:56  Иордания готовит почву для саммита Путин-Трамп в Хельсинки
09:05  В Таджикистане наказали пограничников за попадание в "плен" к кыргызским коллегам
08:58  В Киргизии реорганизована президентская Академия госуправления
08:56  В Кыргызстане пройдет айтыш, посвященный памяти выдающегося акына Женижока
08:45  Бывшему премьеру Малайзии и закадычному другу Елбасы Разаку предъявили обвинения - конченый коррупционер
08:43  Рядом с ТЭЦ в Холмсе русская ракета догнала сына и наследника "халифа" Багдади
08:40  Болгария тянет газ на себя. София стала на шаг ближе к получению второй ветки "Турецкого потока"
07:50  Саудовская Аравия легализовала женщин-муфтиев
07:46  Китайцы расчехлили проверенное финансовое оружие, - А.Комраков
07:43  Иран может использовать талибов для контрудара по США, - И.Субботин
02:36  Айбек Кадыралиев уволен с должности председателя Финразведки Киргизии
00:53  Ректором Академии правоохранительных органов при КазГенпрокуратуре стал генерал Мерзадинов
00:52  Рос-ученый Л.Бобров презентовал свое исследование "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в."
00:01  Украина - страна мазохистов, - С.Фурса
Вторник, 03.07.2018
15:01  Первым Министром общественного развития Казахстана стал Дархан Калетаев
14:52  Добровольно уволился мэр Оша Айтмамат Кадырбаев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Любил волк кобылу... Как Путин "спасает" олигархов, - Александр Халдей
07:31 05.07.2018

и никто не замечает, что и вторая волна олигархов, порожденных ельцинской эпохой, уже уходит в небытие

В так называемых "независимых" СМИ, задача которых состоит в том, чтобы всеми способами играть на понижение рейтинга президента России Владимира Путина, привязав его по возможности покрепче ко всем негативным событиям в России и в мире, очень популярна тема поддержки властью олигархов, которые попали под санкции. Акцент ставится так, что за счет обедневшего народа насосавшиеся народной крови олигархи получают золотой дождь от симпатизирующей им власти. Дескать, "власть спасает своих упырей за счет нас с вами" – все на протесты Навального. И очень многие клюют на эту наживку, благо тут расчет на безотказно срабатывающие эмоции – олигархи, особенно ельцинской поры, у нас действительно малосимпатичные личности.

Достаточно много шума было в СМИ о том, как Путин покрывает планы национализации, которая вот-вот наступит, но проходят годы, а она все никак не наступает. Но народ напряженно ждет и тонуса не теряет. На этом форе прошла информация, что для спасения империи Дерипаски власть готова выделить ему кучу миллиардов и даже поднять тарифы на электроэнергию в Иркутской области на запредельные высоты. И все ради того, чтобы спасти Дерипаску и его капиталы. О том, что спасать придется заводы и работающих там людей, СМИ тактично умолчали.

Но все получилось совсем иначе.

Вместо приватизации в кризис пошла национализация. Сначала власть подхватила рухнувший "Промсвязьбанк". Владельцем банка стало Агентство по страхованию вкладов, государственная корпорация, а возглавил банк Петр Фрадков. Банк стал опорным банком по операциям с государственным оборонным заказом. По сути, банк стал государственным. Потом Вексельбергу и Дерипаске предложили прокредитоваться в "Промсвязьбанке". Нужда в средствах возникла потому, что из-за санкций рухнули акции их компаний и включился механизм margin calls, когда заемщику нужно увеличить сумму залога всвязи с его удешевлением.

Вексельберг, скрипя, согласился на условия "Промсвязьбанка" – проценты были высокими, а деньги дали только под личные гарантии Вексельберга. Банк выдал Вексельбергу 2 млрд. долл. Условия рыночные. То есть, ни о каких льготах речи не идет, наоборот, кабальные условия настолько, что небольшое отклонение – и все переходит государству. Дерипаска на таких условиях брать кредит отказался. Ничего, пусть побегает по базару, найдет дешевле.

И Вексельберг, и Дерипаска после введения санкций обратились в правительство с просьбой помочь им льготными деньгами выйти из трудного положения. Ответ, по сути, означает следующее: вас предупреждали об опасности офшорных афер и рисках вложений в США. Предупреждали и об опасности ареста активов, и о том, что ваши деньги будут работать против России. Вы не прислушались. Предлагали вернуть деньги в Россию. Вы категорически отказались. Так о чем вы сейчас просите? Пели вы хорошо, теперь попляшите, как сможете. Никаких льгот, идите в банк на общих условиях, и то скажите спасибо, что с вами о чем-то разговаривают. Не нравится – спасайтесь сами как сумеете.

Сурово, но справедливо. И главное – никаких льготных денег, речь идет только об отъеме бизнеса в пользу государства. Пока прямого отжима нет, но обложили олигархов, как волков. И рано или поздно капкан захлопнется. В России грядет очередной передел собственности.

Попался Дерипаска на инвестициях в Кремневую долину в США. Жадность подвела. Там рисковые венчурные инвестиции давали 20% годовых. Такое можно было еще найти только на рынке криптовалют. В России таких спекулятивных процентов не было, и Россия после 2008 года для инвесторов была неинтересна. Зато теперь очень интересно. Биткойн падает, спекулятивные пузыри где лопаются, где раздуваются дальше, а инвестиции российских олигархов попали под аресты.

Как бы там ни было, но все разговоры о том, что Путин помогает олигархам спасти все, что нажито непосильным трудом, оказались такой же дезинформацией, как и все крики о сливе Донбасса, Сирии, Сахалина, и прочих сплетен. Если вы слышите очередную историю о том, как Путин что-то слил или спас очередного олигарха, знайте – все с точностью до наоборот. Потому эти истории и появляются. Отношения России и олигархов очень изменились. И изменятся еще сильнее в ближайшие несколько лет. Всему свое время, время разбрасывать камни сменилось временем их собирать.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530765060
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  