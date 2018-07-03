Любил волк кобылу... Как Путин "спасает" олигархов, - Александр Халдей

07:31 05.07.2018 и никто не замечает, что и вторая волна олигархов, порожденных ельцинской эпохой, уже уходит в небытие



В так называемых "независимых" СМИ, задача которых состоит в том, чтобы всеми способами играть на понижение рейтинга президента России Владимира Путина, привязав его по возможности покрепче ко всем негативным событиям в России и в мире, очень популярна тема поддержки властью олигархов, которые попали под санкции. Акцент ставится так, что за счет обедневшего народа насосавшиеся народной крови олигархи получают золотой дождь от симпатизирующей им власти. Дескать, "власть спасает своих упырей за счет нас с вами" – все на протесты Навального. И очень многие клюют на эту наживку, благо тут расчет на безотказно срабатывающие эмоции – олигархи, особенно ельцинской поры, у нас действительно малосимпатичные личности.



Достаточно много шума было в СМИ о том, как Путин покрывает планы национализации, которая вот-вот наступит, но проходят годы, а она все никак не наступает. Но народ напряженно ждет и тонуса не теряет. На этом форе прошла информация, что для спасения империи Дерипаски власть готова выделить ему кучу миллиардов и даже поднять тарифы на электроэнергию в Иркутской области на запредельные высоты. И все ради того, чтобы спасти Дерипаску и его капиталы. О том, что спасать придется заводы и работающих там людей, СМИ тактично умолчали.



Но все получилось совсем иначе.



Вместо приватизации в кризис пошла национализация. Сначала власть подхватила рухнувший "Промсвязьбанк". Владельцем банка стало Агентство по страхованию вкладов, государственная корпорация, а возглавил банк Петр Фрадков. Банк стал опорным банком по операциям с государственным оборонным заказом. По сути, банк стал государственным. Потом Вексельбергу и Дерипаске предложили прокредитоваться в "Промсвязьбанке". Нужда в средствах возникла потому, что из-за санкций рухнули акции их компаний и включился механизм margin calls, когда заемщику нужно увеличить сумму залога всвязи с его удешевлением.



Вексельберг, скрипя, согласился на условия "Промсвязьбанка" – проценты были высокими, а деньги дали только под личные гарантии Вексельберга. Банк выдал Вексельбергу 2 млрд. долл. Условия рыночные. То есть, ни о каких льготах речи не идет, наоборот, кабальные условия настолько, что небольшое отклонение – и все переходит государству. Дерипаска на таких условиях брать кредит отказался. Ничего, пусть побегает по базару, найдет дешевле.



И Вексельберг, и Дерипаска после введения санкций обратились в правительство с просьбой помочь им льготными деньгами выйти из трудного положения. Ответ, по сути, означает следующее: вас предупреждали об опасности офшорных афер и рисках вложений в США. Предупреждали и об опасности ареста активов, и о том, что ваши деньги будут работать против России. Вы не прислушались. Предлагали вернуть деньги в Россию. Вы категорически отказались. Так о чем вы сейчас просите? Пели вы хорошо, теперь попляшите, как сможете. Никаких льгот, идите в банк на общих условиях, и то скажите спасибо, что с вами о чем-то разговаривают. Не нравится – спасайтесь сами как сумеете.



Сурово, но справедливо. И главное – никаких льготных денег, речь идет только об отъеме бизнеса в пользу государства. Пока прямого отжима нет, но обложили олигархов, как волков. И рано или поздно капкан захлопнется. В России грядет очередной передел собственности.



Попался Дерипаска на инвестициях в Кремневую долину в США. Жадность подвела. Там рисковые венчурные инвестиции давали 20% годовых. Такое можно было еще найти только на рынке криптовалют. В России таких спекулятивных процентов не было, и Россия после 2008 года для инвесторов была неинтересна. Зато теперь очень интересно. Биткойн падает, спекулятивные пузыри где лопаются, где раздуваются дальше, а инвестиции российских олигархов попали под аресты.



Как бы там ни было, но все разговоры о том, что Путин помогает олигархам спасти все, что нажито непосильным трудом, оказались такой же дезинформацией, как и все крики о сливе Донбасса, Сирии, Сахалина, и прочих сплетен. Если вы слышите очередную историю о том, как Путин что-то слил или спас очередного олигарха, знайте – все с точностью до наоборот. Потому эти истории и появляются. Отношения России и олигархов очень изменились. И изменятся еще сильнее в ближайшие несколько лет. Всему свое время, время разбрасывать камни сменилось временем их собирать. Источник - iarex.ru

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