"Новичок" все шалит. Близ английского Солсбери найдено еще 2 полу-трупа "скрипалей"

06:49 05.07.2018 Британская полиция назвала "Новичок" причиной отравления в Эймсбери

Глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что два человека, найденные без сознания в Эймсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Он ссылается на результаты исследований, которые были проведены в Портон-Дауне.



"Я должен сказать, что мы пока не в том положении, чтобы говорить, из той же ли партии данное вещество, что и то, которым отравились Скрипали. Разумеется, вероятность того, что два расследования могут быть связаны, является линией для нашего изучения. Важно, однако, чтобы расследование велось только на основе имеющихся улик и фактов, а не наших предположений",- подчеркнул господин Басу. При этом он отметил, что отравившиеся в Эймсбери не посещали места в Солсбери, где были Скрипали.



Сейчас, по словам Нила Басу, следствие пытается установить, каким образом пострадавшие подверглись воздействию отравляющего вещества. "Около 100 детективов из числа контртеррористических подразделений участвуют в расследовании, и это помимо коллег из полиции Уилтшира",- уточнил он.



Главный врач Великобритании Салли Дэвис заверила, что риск заражения нервно-паралитическим веществом, с которым контактировали двое пострадавших в Эймсбери, низкий, однако порекомендовала соблюдать осторожность. "Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы",- призвала госпожа Дэвис.



Напомним, в городе Эймсбери, который находится рядом с Солсбери, были найдены без сознания 45-летний мужчина и 44-летняя женщина, имена которых пока не называются. Сначала полицейские думали, что причиной их отравления стали наркотики, однако до проведения исследований ни одна версия не могла считаться основной.



"Новичком", как полагает британская сторона, могли быть отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипали. Бывший разведчик и его дочь были найдены без сознания в Солсбери. Инцидент со Скрипалями значительно ухудшил отношения Великобритании и России - Лондон утверждает, что "Новичок" разработан именно россиянами. Россия все обвинения отрицает. Источник - kommersant.ru

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