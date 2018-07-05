На веб-аукционе продан кыргызский орден "Баатыр эне"

06:21 05.07.2018 Представитель комиссии по госнаградам прокомментировала продажу в интернете ордена "Баатыр эне"



На одном из российских сайтов выставлен на продажу по цене 8000 руб. орден "Баатыр эне" ["Мать-героиня"], которым награждают в Кыргызстане многодетных матерей.



По закону, полученные от государства ордена или медали нельзя продавать. Так сказала порталу SUPER.KG пресс-секретарь комиссии по государственным наградам при президенте Жылдыз Саманбаева.



"Конечно, факт продажи выданного государством ордена вызывает глубокое сожаление. Номер выставленного на продажу ордена – №600. Значит, он мог быть выдан в период с 1990 до 2000 года. Согласно статье 26 закона о государственных наградах и почетных званиях, полученные от государства ордена продавать нельзя, также запрещено изготавливать их самостоятельно", - рассказала Жылдыз Саманбаева.



Отметим, в стране орденом "Баатыр эне" награждаются матери, которые воспитали 7 и более детей. В случае, если кто-то из семерых детей привлекался к судебной ответственности, то этот орден не вручается. Если кто-то из детей привлекался к судебной ответственности и судимость была погашена в соответствии со статьей 76 УК КР, то орден может быть вручен.



Автор: Сталбек Абдижалил уулу

SUPER.KG

5 июля 2018 Источник - gezitter.org

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