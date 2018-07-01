Как долго продержится оборона Хмеймима, - И.Шварц

02:05 05.07.2018 Радиоэлектронная борьба с беспилотниками пока оказалась неэффективной



В Сирии не прекращаются нападения на российскую авиабазу Хмеймим. В ночь на воскресенье нашим военным удалось отбить нападение дронов, которые уничтожались с помощью зенитных ракет. Но отстреливаться дорогими ракетами от дешевых дронов бесконечно невозможно. Ведь боезапас зенитных ракет расходуется очень быстро. И в случае умелой организации серии атак очередная группа беспилотников сможет прорваться к незащищенной стоянке российских самолетов.



Российские военные, защищающие военную базу Хмеймим, уничтожили в ночь на воскресенье группу малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности. Об этом сообщил ТАСС представитель авиабазы. "30 июня c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности, – отметил он. – Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены". По словам военных, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.



Атака дронов была отбита, скорее всего, с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", который вооружен 12-ю ракетами. Если каждая ракета гарантированно поражает один вражеский беспилотник, то несложно сообразить, что по 13-му дрону "Панцирь" выстрелить ракетой уже не сможет. И этот дрон имеет шанс повредить находящиеся на стоянке российские самолеты. Такая ситуация отражает неэффективность традиционных средств противовоздушной обороны, которые создавались для перехвата крылатых ракет или самолетов. Если же противник может организовать нападение с помощью нескольких "волн" беспилотников, то защита базы становится похожей на стрельбу из пушки по воробьям. Даже если оборона имеет несколько эшелонов, то нападающий сможет с меньшими затратами создать достаточный для прорыва потенциал.



Тот факт, что российские военные использовали для поражения дронов зенитные ракеты, говорит об отсутствии эффективных средств радиоэлектронного противодействия беспилотникам.



Иван Шварц

1.07.2018 Источник - ng.ru

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