Bank of America: Кризис и дефолт 1998-го уже на пороге

Bank of America предупредил об опасности повторения кризиса 1998 года. По мнению аналитиков банка, мировые рынки демонстрируют динамику, сходную с той, что предшествовала кризису конца 1990-х. Об этом 3 июля сообщило агентство Bloomberg.



"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - все это очень похоже на события 20-летней давности", - цитирует агентство ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.



"Сегодня развивающиеся рынки обваливаются под воздействием сильного доллара, а акции технологических гигантов движутся вверх на фоне оптимизма по поводу роста американской экономики. Два этих фактора предопределили кризис 1997-1998 годов", - пишет Bloomberg.



Заметим: тот кризис стал экономическим потрясением. ВВП стран Юго-Восточной Азии за год обрушился на 35?40%, а Индонезии - вообще на 83%. В России в результате дефолта рубль обесценился более чем в три раза: 17 августа 1998 года один доллар стоил 6 рублей, а 1 января 1999 года - 21 рубль.



Вместе с тем, Bloomberg отмечает, что у сравнения, предложенного аналитиками Bank of America, есть недостатки. В частности, снижение валют развивающихся стран сейчас гораздо меньше связано со слабостью национальных экономик. Кроме того, азиатские рынки выглядят намного более устойчивыми: рост ВВП в Азии, исключая Японию, в 2020-х годах может составить 6%.



Тем не менее, мировой кризис возможен. Ранее об этом предупреждали Всемирный банк и финансист Джордж Сорос. 29 мая, выступая в Париже, Сорос предсказал новый глобальный кризис из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков.



Как считает финансист, "прекращение" ядерной сделки с Ираном и "уничтожение" трансатлантического сотрудничества между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие сдвиги, включая девальвацию валют развивающихся стран. "Все, что могло пойти не так, пошло не так", - добавил Сорос. "То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность", - заключил он.



По мнению ряда экспертов, мир встретится с понижающей фазой глобального экономического цикла уже к концу первого полугодия 2019 года. Если к этому времени реализуется любой из геополитических рисков, Россия может оказаться в крайне нежелательной экономической ситуации.



США и Китай так и не отошли от края в военно-торговом сценарии. По оценкам аналитиков, если этот сценарий реализуется, мы увидим примерно пятикратное возрастание внешнеторгового мирового тарифа. За год это приведет к сокращению мировой торговли на $ 2,7 трлн., сокращению роста глобальной экономика на 1,4%, и в конце концов к мировой рецессии.



Когда разыграется этот шторм, насколько сильно ударит он по России?



- Провал страны в кризис зависит от того, насколько высок был ее подъем, - отмечает доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. - Это горки, и трудно скатиться с горки, если ты на нее не забирался.



Россия находится в кризисе уже пять лет. Точнее, это состояние называется депрессией - когда кризис размазан во времени. Но правило работает и в этом случае: раз нет подъема - нет и состояния спада.



Важен и другой момент. Мировой кризис распространяется, как цепная реакция, через торговлю и финансовые рынки. Однако нам с 2014 года Запад сильно урезал возможности в сфере внешних заимствований, международной торговли, и вложений на мировых рынках.



И возникает вопрос: если мы не зависим от экономики США, которой предрекают кризис "Блумберг" и Сорос, каким образом этот кризис перекинется к нам?



С другой стороны, у нас огромный неудовлетворенный внутренний спрос, контрсанкции, импортозамещение, а связи с Западной Европой в значительной мере переориентированы на Китай и Индию. Как же мы можем пострадать от кризиса в США?!



"СП": - Ударит ли мировой кризис по российскому экспорту?



- У нас очень небольшая линейка товаров, поставляемых на экспорт. Это нефть, газ, зерно, вооружения и лес.



По нефти - мы только-только, в рамках соглашения ОПЕК+, начинаем увеличивать добычу. И надо понимать: нефть - самый эффективный энергоноситель, и темпы его потребления в мире, несмотря на пертурбации, неуклонно нарастает.



Зерно из России, в основном, идет в развивающиеся страны. Я не могу представить себе ситуации, при которой арабы или африканцы откажутся кушать.



Вооружения поставляются по долговременным контрактам, и кризис им не помеха.



Лес - сколько не поставь на мировой рынок, его возьмут весь. Просто потому, что имеется очень много направлений применения леса: конструкционный материал, бумага, сырье для химической промышленности. Можно сказать, на рынке леса ограничений вообще не существует.



Словом, российскому экспорту кризис, я считаю, не грозит.



"СП": - Можно ли экономической политикой, невзирая на кризис, преодолеть нынешние трудности в российской экономике?



- На мой взгляд - элементарно. Но прежде нужно кое-что пояснить. У нас налог на прибыль - 20%. Эту планку в начале 2000-х установил Алексей Кудрин. И важно понимать, что до этого момента эффективная ставка налога на прибыль (реально собираемый налог) была меньше - 18,5%. То есть, налог на прибыль де-факто увеличили.



Но главное, тогда же было принято чудовищное, на мой взгляд, решение: отменена инвестиционная льгота. Эта норма устанавливала, что если часть прибыли направляется на капиталовложения, то она не облагается налогом.



Когда буржуазия разобралась, что к чему, она возмутилась: ничего себе, мы вкладываем в расширение производства, а с нас дерут 20%! И объявила власти тихий локаут: вы нам политический и налоговый режимы, которые нас не устраивают, а мы вам - полное отсутствие капиталовложений. В итоге у нас в стране капиталовложения в 1,5 раза ниже чем необходимо, чтобы иметь 3?4% роста ВВП в год.



Эту ситуацию можно исправить - за счет неудовлетворенного внутреннего спроса. В России, напомню, полно медвежьих углов, где надо выправлять и социальную сферу, и инфраструктуру.



Если дать российской буржуазии преференции и льготы, в случае направления ею средств в капиталовложения, а также защиту от государственных рейдерских структур - в России все может очень хорошо наладиться.



"СП": - Когда все-таки может грянуть глобальный кризис, о котором предупреждает Bank of America?



- Не знаю - это почти невозможно предсказать. По Карлу Марксу, цикличность кризиса обуславливается циклом обновления основного капитала, и составляет 10 лет. Но сегодня главным фактором движения капитальных и финансовых ресурсов является не обновление основного капитала, а движение предметов потребления.



Их следует разделять на два класса - собственно предметы потребления, срок службы которых менее года, и так называемые средства потребления, которые служат несколько лет. Замечу, что стоимость этих средств потребления значительно превышает стоимость средств труда.



Так вот, в современной экономике кризисы случаются, когда старые средства потребления перестают пользоваться спросом, и люди ожидают новых средств потребления. В США я такой ситуации не наблюдаю, и потому мне не кажется, что кризис созрел.



С другой стороны, у нас общемировой кризис был в 2008 году, и с того момента - в точности по Марксу - прошло 10 лет. До этого был кризис 1998 года - еще 10 лет. А еще десятилетием раньше - в 1987-1988 годах - мировая экономика пребывала в рецессии.



Так что, возможно, ларчик с нынешними предсказаниями открывается просто: аналитики подметили, что 10-летний цикл повторялся уже четыре раза, и подтягивают под эту зависимость свои выводы.



Не следует также сбрасывать со счетов, что эти аналитики - представители либерального лагеря, которые рады подложить свинью нынешнему президенту США Дональду Трампу. Так что, вполне возможно, нового мирового кризиса и не случится. Источник - СвободнаяПресса

