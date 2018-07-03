"Метаморфоза" Улицкая и первобытная Норвегия, - Р.Устраханов

22:42 04.07.2018 Будь Людмила Улицкая мало-мальски самокритична, то свой недавний антироссийский "спич" она бы сопроводила словами известной частушки: "Дура, дура, дура я. Дура я проклятая".



"Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может больше. Вот эта вот разница догоняния, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах", -- заявила Улицкая украинскому журналисту Дмитрию Гордону.



Все сказанное писательницей похабных книжонок -- глупость несусветная. Кто такие европейцы? Это проживающие на территории Европы. Отсюда жителям Пскова и Санкт-Петербурга, Калуги и Мурманска не нужно ста пятидесяти лет и даже минуты, чтобы стать европейцами. Они по факту ими являются по месту рождения и проживания. Ибо Россия, к сведению безграмотной "мадам", включает в себя Европу и Северную Азию. А континент называется Евразийский.



Северная Азия -- это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Получается, следуя логике Улицкой, что прекрасному Новосибирску с его Академгородком и крупнейшему научному центру России Владивостоку нужно 150 лет для достижения уровня нищего и грязного румынского города Васлуя? Да что там Румыния! Трущобы Неаполя и Марселя ничем не лучше трущоб Джакарты и Бангкока. Но коль "месседж" Улицкой касается темы более широкой, чем грязь и убожество европейских мегаполисов, то обратим взор на образцовую для наших либералов Норвегию. На примере страны "фьордов и троллей" рассмотрим "постулаты" Улицкой о "современной" Европе и "отсталой" России.



Начнем с того, что приезжающие в Норвегию, видя обилие представителей африканских народов в ее столице (более 20 процентов), делают ошибочный вывод. В беседе с норвежцами они начинают выражать озабоченность разностью культур и цивилизационного уровня, тем самым попадая пальцем в небо. Ибо для коренных норвежцев африканские народы с ранним уровнем цивилизационного развития более близки, чем представители развитых цивилизаций из России, Италии или Франции.



Это не оскорбление в адрес норвежцев, отнюдь. Современная цивилизации -- далеко не сплошной позитив. Норвежское общество в настоящее время находятся на уровне общинно-родовых отношений -- одной из первых форм развития человеческого общества. Перед нами в 21-м веке не потомки викингов, а потомки оленеводов и рыболовов, сумевших сохранить свой древний уклад, свою первозданную самобытность, племенную корпоративность, разбавленную современными научно-техническими артефактами.



В словах автора статьи нет никакой издевки. На самом деле прекрасно, что не в далекой Африке, не в джунглях Амазонки, а рядом с нами, в Скандинавии, сохранилась девственная цивилизация с общинно-родовым строем. Отражается это не только в дошедших до наших дней тысячелетних жилищах на деревьях в норвежских селениях. Особая закрытость норвежского общества -- типичное проявление его раннего, родоплеменного уклада. Это все туда -- за две тысячи лет назад.



Ранний цивилизационный возраст Норвегии проявляется во многом. Он -- в отсутствии собственного языка. Ибо современный норвежский представляет собой смесь датского и шведского, замешанного на резкой норвежской фонетике.



Общинно-родовой уклад особенно показателен в норвежском образовании. Носит оно родоплеменной, кастовый характер. Образование многоступенчато: начальное, неполное среднее, полное среднее и высшее. Кастовость -- с начального образования. На фоне общей ложной свободы обучения (нет домашних заданий и обязательного среднего образования) формируется одна родоплеменная группа, доминирующая над другими. Отсюда повальная безграмотность. По данным за 2004 год лишь 56 % граждан Норвегии имеют законченное среднее образование.



О качестве образования говорит тот факт, что ни одно из высших учебных заведений Норвегии не входит в число рейтинговых в мире. В то время как российские -- постоянные в числе рейтинговых (МГУ имени Ломоносова, МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и так далее).



Признак младенческого возраста норвежского общества отражается во всех его областях. Новейшая история Норвегии не дала миру ничего значимого в мире науки и техники. Последнее "научное" изобретение -- мотосамокат Эрика Лануза из Осло в 2010 году. Но даже эта простейшая поделка вызвала в королевстве огромный фурор и подъем чувства национальной гордости на небывалую доселе высоту!



В Норвегии единственный по принятым мировым стандартам национальный оперный театр на берегу Осло-фьорда. Есть еще драматический театр в Осло. Открывал его в 1899-м году Генрик Ибсен -- единственный, значимый от норвежцев для мировой культуры драматург. В Российской Федерации подобные театры -- в каждом областном и, нередко, районном центрах.



Если говорить о писателях известных за пределами Норвегии, то таковой лишь один -- почитатель Геббельса Кнут Гамсун. Но и он стал лауреатом Нобелевской премии в 1920-м скорее из-за солидарности скандинавов-членов нобелевского комитета. Так выразилась их поддержка вновь образованному норвежскому королевству. На самом деле литературное творчество Гамсуна куда ниже творчества российских писателей, таких как Виктор Астафьев и Василий Распутин, не говоря уже про русских классиков. "Достоевский -- единственный художник, у которого я кое-чему научился, он -- величайший среди русских гигантов", -- писал Гамсун своей жене Марии Андерсен.



До 60-х годов Норвегия -- одна из самых беднейших стран. В романе Кнута Гамсуна "Голод" хорошо описано, что представляло собой королевство до обнаружения на шельфах Норвежского и Северного морей крупных месторождений нефти и газа. Экономика Норвегии -- углеводороды и более ничего. Сельское хозяйство абсолютно не конкурентно, держится исключительно на дотациях с разорением в режиме онлайн фермерских хозяйств.



Показатель родоплеменного уклада норвежского общества -- в особом отношении к вопросам генетики. Каких-то чуть более 50 лет назад норвежские медики проводили экспертизы по детям, рожденных от браков с германскими солдатами с выводами о неполноценности их ген и опасности для общества. Дело здесь не в расизме, а в инстинктах первобытной общины, в которой вопрос родоплеменной идентификации является ведущим. Заметим, в этой связи, что большинство западноевропейских государств в вопросах "свой-чужой" руководствуются именно этим первобытным принципом. Ничего подобного в России как императорской, так и советской, никогда не было.



Мышление на уровне первобытно-общинного выражается и в неоправданной, совершенно немотивированной агрессивностью, какую проявляет Норвегия в отношении России. Сегодня королевство превратилось в плацдарм НАТО для вторжения в нашу страну. Тема это отдельная, информации по ней предостаточно, поэтому останавливаться ней не будем.



Так от кого отстала Россия на сто пятьдесят лет? Отстала от развития на пару тысяч лет Норвегия и подобные ей государства Евросоюза. В этом, кстати, лежит ответ на вопрос -- почему мигранты из Африки и Азии, где уровень развития остановился на первобытно-общинном или средневековом, бегут в Западную Европу. Бегут в близкие по укладу и цивилизационному уровню страны.



Возвращаясь в Людмиле Улицкой. На самом деле в интервью украинскому ТВ дама демонстрирует обычное для наших либералов пресмыкательство и лизоблюдство перед Западом. Девиз у такой публики один -- деньги зарабатывать в России и ту же Россию грязью обливать. Подобного они никогда себе не позволит, проживая в Норвегии, Франции или Нидерландах.



Вообще в дежурной мерзости Улицкой усматривается то, что сейчас называется модным словом "хайп" (с английского "hype" -- шумиха, реклама; раскрутить, раздуть). Создавать подлинное творчество, тем самым получая известность с соответствующей финансовой материализацией -- большой труд. А проще ничего не делать и, как Улицкая, выплеснуть гнойное антироссийское зловоние и быть на слуху. "Геростратова слава" -- товар для доморощенных демократов сегодня вполне ликвидный.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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