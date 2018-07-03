Футбольная команда тайских школьников оказалась заблокированной в затопленной пещере. И сидеть им там 4 месяца...

21:03 04.07.2018 Тайских школьников спасут через четыре месяца: есть ли шансы выжить

Юношеская футбольная команда оказалась в водяной ловушке



Спасательная операция в Таиланде, которая искала двенадцать пропавших без вести школьников и их тренера, достигла промежуточного успеха. Юношескую футбольную команду, которая отправилась исследовать пещеры и оказалась в водяной ловушке, обнаружили британские дайверы. Все мальчики оказались живы, хотя и провели в темноте девять дней, а еды с собой у них было немного. Теперь спасатели знают, где находятся школьники, но без специального дайверского снаряжения из затопленной пещеры им не выбраться. Футбольной команде придется либо спешно осваивать азы дайвинга, либо ждать до четырех месяцев, пока вода в пещере спадет сама. Психолог оценил для "МК", могут ли дети провести так много времени в замкнутом пространстве и не сойти с ума.



Тайских школьников спасут через четыре месяца: есть ли шансы выжить Кадр из видео.

После того, как пропажа 12 членов детской футбольной команды от 11 до 16 лет и их 25-летнейго тренера была обнаружена, в Таиланде запустили одну из самых масштабных спасательных операций за всю историю страны. В ней приняли участие более 1000 человек, но группу школьников в итоге обнаружили двое британских дайверов Джон Волантен и Рик Стантон. Дети сидели в сухой пещерной камере, окруженные водой, и выглядели на удивление спокойными.



"Сколько вас?" - спросили дайверы и получили ответ: "Тринадцать". В свою очередь мальчики спросили, какой сейчас день: сидя в темноте, они потеряли счет времени. Британцы успокоили детей и пообещали вернуться с подмогой.



Хотя школьников и нашли, вызволить их из плена будет гораздо сложнее. Рассматриваются несколько планов спасения. Один из них - это научить их использовать дайверское снаряжение и с помощью инструкторов и спасателей переправить на поверхность по одному. Исследователи также могут найти новые, еще неизвестные проходы к сухой камере, в которой заперты подростки, или откачать воду из пещерной системы. Однако последний вариант осложняет то, что в Таиланде начался сезон дождей и вода постоянно прибывает. Не исключено, что мальчикам придется провести в замкнутом пространстве четыре месяца - пока вода не спадет сама. Но могут ли дети просидеть так долго в темной пещере и выйти оттуда психически здоровыми?



"Дети переживут эти четыре месяца, уж точно, - оценил ситуацию в комментарии "МК" кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро - и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. - Они все-таки таиландцы, намного более стрессоустойчивые, чем европейцы и уж тем более американцы. Судя по тому, что они девять дней были в замкнутом пространстве без света, и выдержали это, они могут дальше существовать. После того, как их спасут, запустят традиционную процедуру: определят, кому нужна психологическая помощь, а кому не нужна. Надо помнить, что посттравматическим стрессовым расстройствам всегда подвержено меньшее количество людей, чем участвовало в действии. Среди военных это, например, около 20%, среди жертв изнасилования - 30% и так далее. Какая-то часть этих школьников будут совершенно спокойны. А кто-то будет получать профессиональную помощь и в итоге придет в норму".



Когда дети вместе с тренером уходили в поход, они не предполагали, что из-за сильных дождей пещера окажется затоплена и они будут отрезаны от выхода. С собой у них было совсем немного еды, но она позволила им продержаться девять дней. Спасатели уже доставили им пищу - энергетические гели, глюкозу и другие питательные вещества. Они сделали это с помощью плавучих пакетов, которые забрасывали в подводные течения и доступные трещины в пещерах. Сейчас специалисты пытаются провести к месту бедствия телефонную связь, чтобы дети могли общаться со своими родными. Как подчеркивает психиатр Сергей Ениколопов, поддержка, общение и психологическая помощь - важная часть выживания школьников, сколько бы времени им ни пришлось провести в пещерах.



Любовь Глазунова Источник - Московский комсомолец

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