Еще одна "звезда" рос-дебил-шоу "Дом-2" найдена мертвой от перебуха и передоза

20:52 04.07.2018 "Идти бухать, тусить": найдена мертвой 20-летняя участница проекта "Дом-2"

Накануне она была в ночном клубе



сегодня в 15:59, просмотров: 51467

Бывшая участница проекта "Дом-2" 20-летняя Полина Лобанова найдена мертвой в чужой квартире. О трагедии сообщила ее старшая сестра Василиса, которая узнала о произошедшем от сотрудника полиции - ее вызвали в морг на опознание.



"Идти бухать, тусить": найдена мертвой 20-летняя участница проекта "Дом-2" фото: соцсети

Как сообщает Dom2Life.ru, сестре погибшей пока не сообщили причину смерти. Обнаруженные рядом с Полиной препараты дали повод говорить о "передозировке", однако официальных подтверждений этой версии нет. Василиса предположила, что ее сестру "накачали".



Полина Лобанова участвовала в проекте "Дом-2" с октября по декабрь 2017 года. Ее друзья по телешоу Сергей Захарьяш и Дмитрий Талыбов объявили сбор средств. Сестра Полины осталась одна.



Василиса, которая на 12 лет старше, воспитывала Полину. У них были непростые отношения, и сестры разъехались, когда младшая захотела взрослой жизни.



Талыбов рассказал изданию Starhit, что Полина накануне ночью гуляла в клубе. "Ей вроде плохо стало, и парень забрал ее к себе. На утро он уже увидел, что она умерла", - сказал он.



17 часов назад Полина выложила в Instagram Stories видео, на котором они с подругой решают, куда пойти. Варианта было два - в кино и "бухать, тусить". Победил второй.



Отметим, что совсем недавно погибла еще одна участница "Дом-2", Анастасия Тарасюк.



Василий Недугин Источник - Московский комсомолец

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