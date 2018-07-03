|Еще одна "звезда" рос-дебил-шоу "Дом-2" найдена мертвой от перебуха и передоза
20:52 04.07.2018
"Идти бухать, тусить": найдена мертвой 20-летняя участница проекта "Дом-2"
Накануне она была в ночном клубе
сегодня в 15:59, просмотров: 51467
Бывшая участница проекта "Дом-2" 20-летняя Полина Лобанова найдена мертвой в чужой квартире. О трагедии сообщила ее старшая сестра Василиса, которая узнала о произошедшем от сотрудника полиции - ее вызвали в морг на опознание.
"Идти бухать, тусить": найдена мертвой 20-летняя участница проекта "Дом-2" фото: соцсети
Как сообщает Dom2Life.ru, сестре погибшей пока не сообщили причину смерти. Обнаруженные рядом с Полиной препараты дали повод говорить о "передозировке", однако официальных подтверждений этой версии нет. Василиса предположила, что ее сестру "накачали".
Полина Лобанова участвовала в проекте "Дом-2" с октября по декабрь 2017 года. Ее друзья по телешоу Сергей Захарьяш и Дмитрий Талыбов объявили сбор средств. Сестра Полины осталась одна.
Василиса, которая на 12 лет старше, воспитывала Полину. У них были непростые отношения, и сестры разъехались, когда младшая захотела взрослой жизни.
Талыбов рассказал изданию Starhit, что Полина накануне ночью гуляла в клубе. "Ей вроде плохо стало, и парень забрал ее к себе. На утро он уже увидел, что она умерла", - сказал он.
17 часов назад Полина выложила в Instagram Stories видео, на котором они с подругой решают, куда пойти. Варианта было два - в кино и "бухать, тусить". Победил второй.
Отметим, что совсем недавно погибла еще одна участница "Дом-2", Анастасия Тарасюк.
Василий Недугин