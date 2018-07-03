|Алмаз Сазбаков назначен спецпредставителем правительства Кыргызстана в ЕАЭС
20:38 04.07.2018
Алмаз Сазбаков назначен специальным представителем правительства Кыргызской Республики в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в среду.
Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Алмаз Сазбаков назначен специальным представителем правительства Кыргызской Республики по делам в Евразийском экономическом союзе, освободив от ранее занимаемой должности.