Алмаз Сазбаков назначен спецпредставителем правительства Кыргызстана в ЕАЭС

20:38 04.07.2018 Алмаз Сазбаков назначен специальным представителем правительства Кыргызской Республики в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в среду.



Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Алмаз Сазбаков назначен специальным представителем правительства Кыргызской Республики по делам в Евразийском экономическом союзе, освободив от ранее занимаемой должности. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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