Ислам Каримов. Ключи от Средней Азии (глава из книги), - Виктор Лобко

14:53 04.07.2018 "Виктор Лобко. Жизнь на гранях эпох".

Глава 7. Узбекистан. ИСЛАМ КАРИМОВ. КЛЮЧИ ОТ СРЕДНЕЙ АЗИИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ И ПУТЬ В ЦК КПСС



"Петербургский формат" продолжает публикацию одной из книг, связанных с общественно-политическими фигурами Санкт-Петербурга.



Каждый вторник в 11 часов утра Вы сможете прочитать новые главки из книги "Виктор Лобко. Жизнь на гранях эпох" издательства Митра, вышедшей в 2017 году.



ИСЛАМ КАРИМОВ



Я сохранил очень уважительное отношение к Исламу Абдуганиевичу Каримову, который возглавлял республику до 2 сентября 2016 года. Ислам Каримов - это был самый советский из всех советских руководителей союзных республик. Он, конечно же, истинный патриот своей страны, истинный патриот узбекского народа. Но он очень хорошо понимал, насколько важны добрые отношения с соседями и, прежде всего, с Россией.

Мне как-то, когда я уже работал на Октябрьской железной дороге в составе российской делегации предложили посетить Узбекистан, чтобы я мог провести приватные беседы с Каримовым. И, хотя я числился в делегации как эксперт МПС, конечно же, он меня принял как старого приятеля, с которым мы вместе трудились и неоднократно плов готовили. У нас был очень откровенный разговор на темы, которые тогда волновали. Я спросил у него:

- Послушай, Ислам, почему вы не признаете русский язык вторым государственным языком?

- Я бы с удовольствием это сделал. Но у нас в Узбекистане 82 процента населения - это узбеки по национальности. Когда был Советский Союз, русский язык был языком межнационального общения не только внутри Узбекистана, но и с внешним миром.

Но я никого не только не преследую за то, что он не говорит на узбекском языке. Я и сам пока еще по-настоящему этим языком не владею. Говорю, но писать еще не умею. И дочери мои только сейчас начали изучать узбекский язык. Поэтому никаких притеснений к русскоговорящим быть не может.

- А зачем вы поставили в самом центре Ташкента памятник великому Тимуру? Это же был завоеватель! Тот, кто захватывал огромные территории от Сибири и чуть ли не до Волги.

- А в России поставлено много памятников Суворову. Он от кого-нибудь защищал Россию? Он тоже захватывал. Но вы же тоже гордитесь им. Почему мы не можем гордиться нашим национальным героем, который на протяжении многих веков считался вождем узбекской нации?

И возразить трудно. Я ему только свою просьбу озвучил:

- Ислам, ты когда рассказываешь про походы Тимура, ты рассказывай про южные походы. Потому что он ходил и в Индию тоже, и там и закончил свою жизнь.

Но были у нас разговоры и на серьезные экономические темы:

- Зачем вы, Ислам, пошли на такой близкий контакт с немцами и с американцами? Ведь вам будет потом очень сложно избавиться от их обильной любви.

- А что мне остается делать? Россия от нас отвернулась. А все технологическое оборудование для золотодобычи, для урановых рудников - это все производство российское, и мы его не можем получить. А немцы и американцы отдают оборудование в лизинг. Я понимаю, что нам без крови из этих объятий не вырваться. Но и другого выхода нет.

И, кстати, его слова были пророческими. Потому что когда он захотел вырваться из этих объятий, случилась попытка государственного переворота в Андижане, когда там по существу была попытка цветной революции. И ему пришлось ее подавить. И в том числе было кровопролитие. И когда мы встречались уже в Петербурге, он мне сказал: "Да, Виктор, помнишь, я говорил, что из объятий мне не вырваться без крови. Вот эта кровь и пролилась". Это чрезвычайно важно знать. Потому что это все - последствия развала Советского Союза.

Когда в 1990 году в Узбекистане, так же как во многих республиках, нарастали проблемные ситуации, Ислам Каримов, приезжая в Москву на различные совещания, всегда приходил ко мне в гости домой. И приходил с полным набором на плов. Причем первый раз, когда он пришел, он и казан принес, зная, что в Москве у меня не было такой посуды, чтобы готовить плов. Правда, мне еще помогал его управделами, который был рядом с ним до последнего дня его жизни. И обычно, пока они с женой готовили плов, мы обсуждали различные ситуации.

Однажды в Кремле, во время перерыва съезда, когда мы пошли прогуляться по залам, по полумракам, он мне говорит:

- Слушай, Виктор, что делать? Может мне тоже президентом избираться?

- Ислам, а как у вас назывались вожди до советской революции?

Долго думал, потом говорит:

- Эмир.

- Так хоть эмиром изберись, главное, чтобы все было спокойно и нормально.

- Ну, я тогда так и поступлю.

- Но я слишком невысокую должность занимаю, чтобы тебе такие разрешения давать. Ты сходи к Горбачеву, сформулируй.

Он пошел и в присутствии двух сподвижников, разрушителей страны - Яковлева и Шеварднадзе - обговорил с Горбачевым вопрос избрания себя президентом Узбекистана.

Ислам Каримов пришел потом:

-Ну все, я договорился.

Не знаю, может у Горбачева было затмение какое, но он потом орал благим матом. "Кто позволил? Кто разрешил? На каком основании? Да как же так?" Так первым после Горбачева президентом в СССР стал Каримов.

Он не стал разгонять компартию. Намечалась очередная партийная конференция. Все боялись в ЦК КПСС ехать в Узбекистан, учитывая обострившиеся отношения. А я поехал в Ташкент. Пришел на конференцию. Избирается президиум, и, когда назвали меня в президиум, в зале раздались аплодисменты. Я был растроган!

С Ельциным у него тоже не сложились отношения. Каримов был человеком умным, образованным, культурным, но с чувством собственного достоинства, и умел правду-матку резать в глаза. И однажды Ельцину он сказал: "Послушай, ты можешь трезвым хоть раз на нашу встречу президентов прийти… Мы же тоже мужики, ну порешаем все вопросы, а потом выпьем, как следует". Это Ельцину очень не понравилось, и отношения были испорчены в одночасье. Это, к сожалению, наложило отпечаток на отношения между Россией и Узбекистаном. И только потом, с приходом Владимира Владимировича Путина эти отношения начали налаживаться.

А то, что Ельцин не просто увлекался, а злоупотреблял, это известный факт. Даже по этому случаю есть такой анекдот: собрались СНГ-овые президенты, за ужином. Ельцин говорит: "Я теперь окончательно понял, что для того, чтобы себя хорошо чувствовать, нужно хотя бы раз в неделю устроить настоящий стресс для организма". Назарбаев: "Что, Борис Николаевич, выпить, как следует?" Ельцин: "Да наоборот, не пить! Понял?!"

Ислам Каримов высоко ценил доброе отношение с Россией и особенно когда президентом Российской Федерации стал Владимир Владимирович Путин. У них установились хорошие контакты с пользой для обеих сторон. Но на этом фоне очень ярким контрастом смотрится Казахстан.



Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде (СССР) скончался 2 сентября 2016 в Ташкенте (Узбекистан). Советский и узбекский государственный и политический деятель, первый Президент Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Играя заметную роль в центральноазиатском регионе, Каримов оказал влияние на прекращение гражданской войны в Таджикистане. Так, в 1992 году "для восстановления конституционного строя" в соседней республике Каримов направил туда 50-тысячный контингент, в том числе 15-ю бригаду спецназа ГРУ под командованием полковника Владимира Квачкова.

26 марта 1995 года через референдум президентские полномочия И. А. Каримова продлены до 2000 года. Были ужесточены ограничения на оппозицию через закон о политических партиях. По мере обострения борьбы за власть серьезной угрозой политическому режиму Каримова стали мусульманские лидеры. Ситуация обострялась в 1999, 2000 и 2004 гг., когда боевики устраивали взрывы и теракты. Покушение на Каримова в 1999 году вызвало еще больше репрессий против исламских групп и объединений.

В феврале 1999 года в Ташкенте у здания правительства, где должно было состояться заседание кабинета министров, в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 16 человек и более ста получили ранения. Президент не пострадал. В своем выступлении по телевидению он назвал теракт попыткой покушения на свою жизнь и обвинил в этом представителей радикального ислама.

Вспыхнувшие в мае 2005 года беспорядки в Андижане были подавлены властями с применением оружия, что вызвало гневную реакцию в США и странах Запада. Каримов увидел в этом попытку Вашингтона сменить режим в Узбекистане путем "цветной революции". Москва поддержала версию Ташкента об организации андижанских выступлений исламскими экстремистами, и вскоре РФ и Узбекистан подписали договор о союзнических отношениях, предоставлении России военных баз и объектов на территории республики, а американская база была закрыта. Ташкент присоединился к Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС), а его внешняя политика стала носить выраженный антиамериканский характер.

29 марта 2015 года на выборах вновь одержал победу Ислам Каримов.

28 августа 2016 года Кабинет министров Узбекистана сообщил, что 78-летний Ислам Каримов накануне был госпитализирован в больницу после инсульта и находится на стационарном лечении. Вечером 2 сентября 2016 года власти Узбекистана официально объявили о смерти Ислама Каримова.



КАЗАХСТАН ИЛИ МИФ КЛЮЧЕЙ ОТ СРЕДНЕЙ АЗИИ



Мы все время восторгались, какой мудрый и прозорливый в Казахстане руководитель! Да, мудрый, прозорливый. Он даже столицу перенес в Астану (Целиноград), который строился и создавался силами далеко не казахов. Ведь в советские годы казахов в Казахстане было менее 40 процентов. Там трудились и создавали все, что построено, люди разных национальностей. И прежде всего, из России поступало техническое оснащение. Когда недавно я услышал, что президент республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев заявил, что Российская Империя ограбила Казахстан, его недра, и оставила им только пыль, и только сейчас они начали подниматься и становиться великой нацией, я, честно говоря, перестал что-то понимать в ходе истории.

Дело в том, что во времена Российской Империи Казахстана как такового не существовало. Казахстан появился как союзная республика аж в 1936 году. А в 1924 году была основана казахская автономия. Маленькая, с центром в Кызыл-Орде. И все, что там создано, и все что в нынешнем Казахстане разведано и построено, это все сделано не только и не столько руками казахов. Это великие творения и достижения советского народа. Начиная с освоения целинных и залежных земель, где и мне немного довелось поработать, и заканчивая созданием одного из крупнейших и мощнейших космодромов в мире. Так что, есть над чем подумать. Не дай Бог и там "майдан" случится.



ИЗ УЗБЕКИСТАНА ДОМОЙ… НЕТ, В МОСКВУ



После трехлетних испытаний мы поняли, что Ольга Константиновна не может жить в Ташкенте по климатическим причинам. Летом, с середины июня по начало августа - период, когда ночная и дневная температура выравниваются, и организм даже ночью не может отдохнуть. В Ташкенте еще ничего было, бывал ветерок. Но Бухара, Навои - это вообще тяжело. Как на сковородке. Вечером дышать нечем - 40–42 градуса. Ночью 45 градусов. Мне один товарищ говорил: "Витя не переживай, пойдем в сауну". Какая сауна?! Ан, нет. Заходишь в сауну - там 120 градусов. Выскакиваешь - а на улице всего 40 градусов.

А когда мы приезжали в Ленинград, даже в пасмурную погоду, я брал зонтик и просто бродил по улицам. У нас квартира была на Суворовском. Я шел по Суворовскому до Невского, сворачивал на Маяковского, на Фонтанку, на Мойку. Я ходил и наслаждался тем, что меня окружает. Это ни с чем не сравнимая красота, сочетание природы и творения человека. А когда ехали в Сиверский на дачу, я испытывал огромное удовольствие от того, что можно просто полежать на траве. Потому что в Узбекистане не то, что лечь - там сесть невозможно было ни на что.

И я попросил Москву разрешения вернуться домой. Хотя в Узбекистане у нас со всеми сложились хорошие отношения. Но мне было сказано, что я приобрел опыт, и этот опыт необходим для работника ЦК КПСС, который должен взаимодействовать с другими территориями.

Может быть это немного нескромно, но для меня очень дорого - меня пришло провожать несколько десятков человек в аэропорт. И мы обнимались, целовались, прощались, некоторые слезы вытирали. То, что сложились хорошие отношения, потом сыграло свою роль. Потому что, когда трещал по швам Советский Союз, из ЦК КПСС никто не решался туда ездить. А я ездил. И меня там принимали, и встречали, и слушали.



Продолжение следует…



Книга "Виктор Лобко. Жизнь на гранях эпох" записана, обработана и составлена по его эксклюзивным рассказам журналистом Александрой Медведевой. Известной также выпущенной в 2009 году книгой "Пять лет с Валентиной Матвиенко".



В рассказах Лобко, которого называли "серым кардиналом Смольного" наполненных юмором и простыми бытовыми моментами мы увидим молодого Бориса Николаевича Ельцина конца 70-х годов, Валентину Ивановну Матвиенко начала комсомольской деятельности, Евгения Максимовича Примакова с оторванным рукавом пиджака в толпе на митинге в Баку, Леонида Ильича Брежнева здорового и полного сил. Мы видим как Ленинград превращается в Санкт-Петербург, а СССР - в Россию. Мы наблюдаем за тем, как рушилось и как восстанавливалось целое государство, как строили защитные сооружения города от наводнений и какими были первыми предвестники "майданов". Мы узнаем, как развивалась система РЖД в 90-ые годы. Мы видим Правительство периода правления Матвиенко и ее состав в неформальном виде: Александра Вахмистрова, Аллу Манилову, Михаила Осеевского и многих других. Мы узнаем основы кадрового управления государственной машины и некоторые нюансы избирательных кампаний.



Заказать книгу с доставкой за 700 рублей можно на сайте издательства "Митра" по ссылке

https://mitra-books.com/people/viktor-lobko-zhizn-na-granyah-epoh-aleksandra-medvedeva.html Источник - ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРМАТ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530705180

Новости Казахстана

