 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.07.2018
14:53  Ислам Каримов. Ключи от Средней Азии (глава из книги), - Виктор Лобко
14:28  США пытаются поставить Иран на колени, - С.Тарасов
14:23  Обучающихся за рубежом туркменских студентов склоняют к доносам
14:21  Успехи Ирана все больше провоцируют США и Израиль
14:19  Сверхновый мировой порядок. О проблемах малых стран, - М.Хазин
14:15  Полиция задержала объявивших голодовку дольщиков в Астане
14:12  Bloomberg: Как спасти Силиконовую долину от Коммунистической партии Китая?
14:10  "Черное золото" и "черная дыра", - А.Анпилогов
14:07  В Казахстане для неплательщиков налогов подготовили очередной "сюрприз"
14:05  Суд вынес приговор укравшим 3 млн долларов из хибарки экс-каз-министра Досмухамбетова
14:03  "Коротко и жутко". Вышла книга рос-военкора Дмитрия Стешина
14:02  Новым военным прокурором Казахстана стал Дастан Сартаев
14:00  Казахстан. Назначен новый заместитель Кулибаева в KAZENERGY
13:59  В Алматы при загадочных обстоятельствах пропала продюсер фильма "Томирис" Анна Чакиртова
13:56  Иордания готовит почву для саммита Путин-Трамп в Хельсинки
09:05  В Таджикистане наказали пограничников за попадание в "плен" к кыргызским коллегам
08:58  В Киргизии реорганизована президентская Академия госуправления
08:56  В Кыргызстане пройдет айтыш, посвященный памяти выдающегося акына Женижока
08:45  Бывшему премьеру Малайзии и закадычному другу Елбасы Разаку предъявили обвинения - конченый коррупционер
08:43  Рядом с ТЭЦ в Холмсе русская ракета догнала сына и наследника "халифа" Багдади
08:40  Болгария тянет газ на себя. София стала на шаг ближе к получению второй ветки "Турецкого потока"
07:50  Саудовская Аравия легализовала женщин-муфтиев
07:46  Китайцы расчехлили проверенное финансовое оружие, - А.Комраков
07:43  Иран может использовать талибов для контрудара по США, - И.Субботин
02:36  Айбек Кадыралиев уволен с должности председателя Финразведки Киргизии
00:53  Ректором Академии правоохранительных органов при КазГенпрокуратуре стал генерал Мерзадинов
00:52  Рос-ученый Л.Бобров презентовал свое исследование "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в."
00:01  Украина - страна мазохистов, - С.Фурса
Вторник, 03.07.2018
15:01  Первым Министром общественного развития Казахстана стал Дархан Калетаев
14:52  Добровольно уволился мэр Оша Айтмамат Кадырбаев
14:22  Господин Оморов назначен завотделом ТЭК и недропользования Аппарата Правительства Киргизии
14:17  Сказки и былины дедушки Елбасы. Назарбаев рассказал инстраграму о родном Шемолгане
14:14  "Мы не зависим от курса валюты", - с бодрой придурью рапортует каз-мин-эконом Сулейменов
14:12  Процетающий Аркадагстан. Жители Ашхабада в 47 градусную жару остаются без воды уже несколько дней
14:10  В Турции за один день задержаны десятки проституток из Узбекистана
14:09  Три судьи Верховного суд Киргизии стали фигурантами уголовного дела
14:03  Великая экономическая война: США запретят Китаю использовать свои технологии, - "МК"
13:59  Россия готова к созданию "параллельного" интернета. В крайнем случае...
12:03  В Улан-Баторе прошел конкурс "Краса Монголии". Победила Энхрийма из аймака Орхон (фото)
12:02  Atlantic: Какие тайны скрывают Трамп и Ким Чен Ын?
12:01  National Interest: У США есть лишь один способ для победы над Ираном
10:46  Бишкек. Евгений Кузнецов назначен директором Национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова
08:25  Конец Романовых в России. Об исторической оговорке Е.Спицына, - П.Густерин
08:01  В Киргизии не могут найти человека на должность руководителя аппарата президента…
07:59  Кыргызы не отдадут Китаю свои земли, - экс-КырМИД Джекшенкулов
07:44  По яйцам.. ее! Выдававший себя за женщину соперник казахстанской боксерши Нгок отстранен от соревнований
07:41  В Ливии разгорелась опосредованная война за нефть, - Tageszeitung
07:38  Отчаянная борьба Вашингтона с газопроводом "Северный поток", - Die Welt
07:36  Рахмон назвал силовиков, вымогающих деньги у туристов, предателями родины
07:31  Лидер боевиков выдал всех: Эрдоган торговал с ИГИЛ*
07:26  США намерены с помощью санкций обнулить нефтяные доходы Ирана, - Хук
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
США пытаются поставить Иран на колени, - С.Тарасов
14:28 04.07.2018

Тегерану нужна новая внешняя политика

Иран для американцев, как говорил нынешний государственный секретарь США Майк Помпео, будучи еще директором ЦРУ, остается противником "на марше". На днях директор отдела политического планирования госдепартамента Брайан Хук заявил, что Вашингтон собирается сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, "будут возобновлены 4 ноября". Эту информацию подтвердил и министр финансов США Стивен Мнучин. При этом он отметил, что "США могут в дальнейшем дать послабления отдельным странам, которые резко сократят импорт нефти из Ирана", хотя пока не ясно, как будут выглядеть послабления.

Как видим, США после выхода из ядерной сделки с Тегераном интенсивно наращивают давление на эту страну. Эксперты дают различные объяснения тому, каким образом это может сказаться на самом Иране и на ситуации на Ближнем Востоке, прописывают возможные сценарии дальнейшего развития событий. Отметим первое, что сразу бросается в глаза. Американцы сейчас не готовы к началу полномасштабного военного столкновения с Ираном. Пентагон понимает, как пишет гонконгское издание Asia Times, "боевые действия не будут для него легкой прогулкой". Эта страна на протяжении длительного времени находится под угрозой военного вторжения, имеет разработанные планы отпора. В США опубликованы доклады различных специальных аналитических групп, в которых указывается, что Иран имеет возможность ограничить доступ США в Ормузский и Персидский заливы, сорвать поставки энергоресурсов из стран этого региона на Запад, вести партизанскую войну, используя политические, демографические и конфессиональные реалии.

В этой связи президент Ирана Хасан Рухани заявил, что "если США продолжат вынуждать своих союзников отказываться от закупки иранской нефти, то экспорт черного золота из стран Ближнего Востока окажется под угрозой и предпринятые шаги США будут иметь последствия". Пентагон на теоретическом уровне в ответ заявляет, что разработал новую оперативную концепцию по борьбе с Тегераном, но детали ее пока неизвестны. Поэтому на данном этапе предполагается воевать с Ираном методом различных санкций, сократить поступления в бюджет страны от продажи нефти и влиять на внутриполитическую ситуацию. Напомним, что ранее 85% населения страны жило на дотации, которые платили из "нефтяных денег". Когда они исчезли, начались волнения. Все может повториться и сейчас. С апреля 2018 года реальный курс иранского риала упал почти в два раза, достигнув около 90 тысяч риалов за доллар. Западные СМИ утверждают, что именно девальвация привела к массовым протестам. Вашингтон не скрывает, что намерен использовать внутреннее недовольство в целях смены режима в исламской республике.

Геополитический фактор в данном решении американцев пока не на первом месте, но второе вытекает из первого. В случае, если в Иране начнутся процессы по внутренней дестабилизации, это может снизить уровень влияния Тегерана на Ближнем Востоке, где он напрямую противостоит не только США, но и Израилю, и арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Бумеранг дестабилизации может быть легко переброшен в Закавказье. Речь прежде всего идет об Азербайджане, который в силу исторических причин вынужден чутко реагировать на иранские события. Между Баку и Тегераном действует соглашение, согласно которому они не должны действовать против интересов друг друга. Но как долго президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву будет удаваться проводить в отношении Ирана и США политику "и - и", никто не знает. Проблема тут в том, считают бакинские политологи Ильгар Велизаде и Зардушт Ализаде, что "отношения Ирана и Азербайджана никогда не были "глянцевыми" и всегда имели сумму противоречий, но они отходили на второй план, уступая прагматическим интересам двух стран".

Однако у США всегда был и остается соблазн разыграть "азербайджанскую карту", учитывая, что в Иране проживает азербайджанцев больше, чем в самом Азербайджане. Обозначим также побочные, но серьезные проблемы, связанные с решением американцев сократить "до нуля" нефтяные доходы Тегерана. Основные опасения Вашингтона кроются в том, что иранские власти пользуются военными и природными ресурсами для наращивания своего влияния в регионе. Дело еще и в том, что европейским странам блокируют сотрудничество с Ираном. Дополнительные санкции США могут коснуться сотрудничающих с Тегераном европейских компаний. Первым результатом чего станет, как пишет британское издание Financial Times, "фактическое замораживание торговли с этой страной". Хотя есть одна важная особенность. В отличие от ситуации до 2015 года, когда было подписано соглашение с Ираном, нынешние санкции США являются односторонними.

Китай и Россия не присоединятся к нефтяным санкциям американцев, поэтому в точности их последствия для Тегерана предсказать сложно. В данном случае речь идет о возможных определенных изменениях во внешней политике Ирана, которые напрашиваются, но которых пока еще нет, хотя Рухани и пригрозил "поставить США на колени".

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530703680
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  