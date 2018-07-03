Обучающихся за рубежом туркменских студентов склоняют к доносам

14:23 04.07.2018 По сведениям издания "Альтернативные новости Туркменистана", туркменских студентов, обучающихся в иностранных вузах, по возвращении домой на летние каникулы приглашают на "беседу" в органы безопасности, где от них, как от информаторов, требуют сведения о других студентах.



Студенты, беседовавшие с Радио Азатлык, подтвердили, что сталкиваются с этой ситуацией каждый раз, когда возвращаются домой на каникулы или по другому поводу.



Туркменистанец, представившийся как Аман, который на данный момент обучается в аспирантуре в Турции, рассказал, что он сам и его знакомые попадают в такую ситуацию всякий раз, когда едут на родину.



"Среди тех, кто учится в Турции есть специально назначенные со стороны посольства люди. Они доносят в комитет сведения о жизни студентов и о ситуации в общежитиях. Обучающиеся в Турции знают этих назначенных со стороны посольства людей, поэтому ведут себя осторожно", - рассказал Аман.



Аман рассказал, как и его пригласили в органы службы безопасности, когда он в прошлый раз был в Туркменистане.



"Мы сейчас спросим вещи, которые нас интересуют, но ты только говори правду. Потому, что мы все равно все знаем. Только хотим посмотреть ты "патриот" или нет. С кем ты поддерживаешь связи? Ты снимаешь квартиру или живешь в общежитии? Кого из туркменских студентов знаешь и можешь ли дать информацию о них? Знаешь ли ты о спонсорах или фондах, помогающих студентам? Какие у вас отношения с политическими организациями в других странах? Интересуетесь ли социальными сетями и пишите ли там посты? Знаешь ли ты студентов, предоставляющих в медиа сведения о ситуации в Туркменистане или пишущих об этом в социальных сетях? Если ты любишь родину и свой народ, ты должен делиться с нами информацией. Иначе как твоя семья будет жить спокойно в Туркменистане? После окончания учебы в Турции можешь работать с нами в комитете, сказали они", - рассказал Азатлыку студент из Туркменистана Аман.



Некоторые сотрудники служб безопасности Туркменистана, говорившие с Радио Азатлык на условиях анонимности, утверждают, что на беседу приглашаются только те студенты, у которых есть связи с религиозными организациями и, что нет никакой необходимости требовать у них какую-либо другую информацию. Источник - centralasian.org

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