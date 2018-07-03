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Успехи Ирана все больше провоцируют США и Израиль
14:21 04.07.2018

У США и Израиля более чем достаточно причин, чтобы именно сейчас "взъесться" на Тегеран

В последнее время СМИ противоборствующих с Ираном стран стали пестреть беспочвенными утверждениями о том, что иранцы готовятся к смене власти. Когда же к антииранской истерии были подключены и курдские СМИ и "правозащитные" организации, стало понятно об успехах Тегерана в деле сотрудничества с курдскими партиями и вооруженными формированиями в Ираке и Сирии.

Проблема Израиля, Саудовской Аравии и США в том, что там мало понимают внутриранские реалии. Опора же на маргиналов в такой стране, как Иран, никого ни к чему хорошему не приводила и не приведет - Иран же не Украина или Югославия, не Грузия или Армения с Киргизией. "Яйца" в декабре 2017-го так и не стали "двигателем революции". Сейчас на вооружение был взят тезис о том, что резкая инфляция иранского риала/тумана вызовет массовые протесты. Сколь бы массовыми ни были протесты "по яйцам" или из-за снижения курса национальной валюты, численность протестующих не идет ни в какое сравнение с количеством людей, неформально поддерживающих конституционный строй и лично верховного лидера Исламской революции (шиитский наместник Бога на земле). Статус аятоллы Хаменеи непоколебим и несравним со статусами президента или премьер-министра.

Динамика нынешних псевдопротестов, которые были кем-то перемещены на рынки Тегерана, примерно такова. В начале орущих было не более пяти десятков человек. На второй день СМИ сообщали о "сотнях протестующих". С каких коврижек на третий-четвертый день вдруг заголосили о "массовых манифестациях" - непонятно, хотя понятно, что писавшие такое ни разу не бывали ни на одном тегеранском рынке. Даже если в Тегеране на всех рынках встали бы и забастовали, а то и прибегли бы к "массовым манифестациям" так называемые мелкие и средние "бизнесмены", т. е. просто торговцы розничной сети, их количество не дойдет и до 100 тысяч человек. Но не это суть - как и зимой, органы охраны правопорядка Ирана вначале не вмешивались. А затем жестко ударили. И вот что выяснилось.

27 июня генпрокурор Тегерана Аббас Джафари-Доулатабади заявил, что "главные провокаторы", которые планировали протесты на главном рынке столицы, были арестованы. Оказывается, сами торговцы вообще ничего не планировали. Злоумышленники угрожали лавочникам и требовали закрывать свои магазины, а также пытались создать хаос в некоторых частях города и атаковать магазины, сообщил журналистам Джафари-Доулатабади. "Как я уже говорил, власти страны не будут колебаться в борьбе с беспорядками", - заявил генпрокурор, добавив, что США продолжают попытки "нарушить безопасность" Ирана.

Ключевые слова - конечно, США и безопасность, т. е. внутренняя безопасность Ирана. Итак, сопоставляя попытки дестабилизировать Тегеран блокированием розничной торговли на рынках с тем, как дестабилизировали Ереван в апреле этого года, мы видим, что на первом этапе в ход бросают некие "инициативные группы" с задачей любым способом "раскачать" инертность населения и вывести его на улицу. А далее уже - расчет на инерционность течения "нескончаемого митинга" и на то, что общий ажиотаж толпы рано или поздно "заразит" и праздных зевак. На последнем этапе - некая "помощь изнутри" или "помощь извне". Чтобы было понятно, к чему приведено поверхностное сравнение "рыночного протеста" в Тегеране с событиями в Ереване в апреле этого года, укажем - в соцсетях некие круги, представляющиеся "армянами", а то и "армянами в США", открыто пытаются внедрить в сознание пользователей, что "в Иране вот-вот будет смена власти". Ангажированный характер этой пропагандистской кампании в соцсетях налицо - даже доказательств не нужно, ибо и перед декабрем 2017-го подобные пропагандисты с "армянскими фамилиями" тоже неистовствовали в соцсетях на тему о "скорой смене режима" в Тегеране. Кстати, нет и забастовок на тегеранских рынках - некоторые из них приостановили работу по приказу правоохранительных органов. Идет дознание, допросы свидетелей и т. д.

Сообщения же СМИ Израиля, Саудовской Аравии, США, даже общеарабского телеканала Al Arabiya предлагаем игнорировать. Не будучи в Тегеране, конечно, трудно что-то гарантированно утверждать, но по логике событий конца декабря 2017-го можно предположить, что под "главными провокаторами" прокурор Джафари-Доулатабади имел в виду как раз тех беспредельщиков, которые, как особо подчеркивал телеканал Al Arabiya, и занимались откровенной провокацией: "На одном из видео участники шествия выкрикивают: "Не Газа, не Ливан, моя земля - Иран". Это подразумевает призыв к правительству страны сосредоточиться с внешних на внутренние проблемы".

Не правда ли, примечательный унисон с нытьем американских и израильских политиков о том, что "Иран должен убраться из Сирии"? Главный советник верховного лидера Исламской революции по международным вопросам Али Акбар Велайети подтвердил постоянную поддержку Тегераном Дамаска в его кампании против терроризма и сказал: "Защищая Сирию и ось сопротивления [т.е. Ирак, Сирию, Россию, шиитские и другие ополчения - прим.], Иран защищает себя". Он подчеркнул, что поддержка Сирии со стороны Ирана "будет продолжаться до тех пор, пока арабская страна не будет полностью очищена от терроризма".

С момента, когда Иран пригрозил подать в международный суд на США за причастность к созданию террористических групп и организации двойного теракта в Тегеране в июне 2017-го, выражение "полностью очищена от терроризма" означает также и выдворение американских военных из Сирии. Ну, а Израиль и Саудовская Аравия и без ничего считаются в Иране террористическими гособразованиями.

Встает вопрос - что же такого произошло, если тегеранским провокаторам на рынках июня 2018-го приписывают чуть ли не "массовый героизм" проамерикано-произраильского толка - мол, протестовавшие выдвигали лозунги типа "Смерть Палестине!", более того - якобы "протестовавшие желали смерти Сирии, движению "Хезболлах", сектору Газа и лично верховному лидеру Ирана Али Хаменеи". В этом плане панарабский телеканал Al Arabiya оказался осторожней и правдивей, агентура Саудовской Аравии рискнула утверждать, что провокаторы всего лишь повторяли один из лозунгов декабря 2017-го.

Интересно - что весомей: выкрики, пусть даже и "нескольких тысяч торговцев", как отмечали тот же Al Arabiya и агентство Associated Press, или многомиллионные манифестации в День Кодса в Тегеране в поддержку Палестинской интифады? У нас-то ответ сомнений и двойного прочтения не вызывает - автор данных строк сам являлся участником крупного международного форума "Вместе поддержим Палестинскую интифаду" в феврале 2017-го в Тегеране. Как очевидец могу констатировать, что вопросы Палестины и Иерусалима - не миф и не призрак даже и для рядовых иранцев. Так что никто, даже арестованные "главные провокаторы", как выразился тегеранский прокурор Джафари-Доулатабади, ни к чьей и ни к какой "смерти" не призывали - все по зиме знают, что наказание за такое будет куда строже, чем за лозунг "Не Газа, не Ливан, моя земля - Иран".

Но есть одно небольшое "но", когда начинаем задумываться, а настолько ли весом был фактор внешнего "координирования" летом 2018-го. Напомним: условные "реформаторы" Ирана недавно проиграли борьбу за пост спикера Мажлеса Ирана, уступив опытному и изощренному "консерватору" Али Ардаширу Лариджани, родной брат которого Садек Амоли Лариджани не просто верховный судья Ирана, но и порой называется одним из претендентов на роль преемника верховного лидера страны. И вот - что, конечно, может быть обусловлено и сугубо экономическими, и даже геополитическими причинами - резкий полет вниз иранского риала/тумана, пусть и немногочисленные, но протесты мелких лавочников, и т. д. Речь-то идет о недовольстве экономическим курсом правительства президента Хасана Рухани. Но именно в этом его все чаще критикуют условные "консерваторы", да даже - аятолла Хаменеи.

Отметим, что в Тегеране все предельно чутки - не только на уличные протесты, но и на закулисную критику. И вот 27 июня глава штаба иранского президента Махмуд Ваези поднял вопрос о том, что в будущем в правительстве будут внесены некоторые изменения. "У нас будут некоторые изменения в кабинете, - сказал Ваези журналистам в кулуарах заседания кабинета министров, сообщает Tasnim News. - В этой администрации будут изменения ради динамизма, но это зависит от президента, и я не знаю, когда это произойдет".

Чиновник далее отказался подтвердить, что министр дорог и городского развития Аббас Ахунди будет заменен, заявив, что президент Рухани примет решение о перестановках в кабинете министров. Отметив, что президент попросил своих министров поговорить с народом, Ваези добавил, что Рухани обратится к людям на встрече с официальными лицами своей администрации. Сообщения о кадровых перестановках пришли после того, как официальные лица администрации провели специальное заседание для контроля над падением национальной валюты.

А к народу обратился уже не один Рухани, но и сам аятолла Хаменеи. Во время выступления на общенациональном судебном конгрессе президент сказал, что США стремятся сломить иранский народ посредством "психологической и экономической войны": "Цель США - разрушить доверие людей и их надежду на будущее". Три ветви власти несут "тяжелую ответственность", чтобы противостоять заговору США. Рухани сказал, что США и Израиль пытаются навредить иранцам путем введения санкций. Однако "иранский народ никогда не прекратит защищать свои национальные интересы и достоинство - т. е. независимость и свободу".

Рухани подчеркнул, что три ветви власти должны быть объединены более чем когда-либо. Он также сказал, что люди не должны беспокоиться, потому что нет недостатка в иностранной валюте или любом другом товаре: "Ни при каких обстоятельствах люди не столкнутся с проблемой удовлетворения своих основных потребностей". Экономическое положение страны стабильно - на рынок поступает достаточно иностранной валюты. Стоимость риала снизилась в основном из-за неэкономических факторов. Иран находится в состоянии "политической и правовой победы", добавил он, в заключение призвав: "Мы сможем справиться со всеми проблемами и противостоять давлению. Иранцы должны объединиться и поставить Америку на колени".

Выступление же аятоллы Хаменеи на том же форуме было более сдержанным и "прикладным". Он призвал судебные и правоохранительные органы ИРИ обеспечить иранцам условия для "безопасного бизнеса и жизнедеятельности". Госорганы должны обеспечить "атмосферу безопасности" и нейтрализовать тех, кто "разрушает экономическую безопасность", отметил Хаменеи, судебная же власть должна дать отпор тем, кто нарушает экономическую безопасность республики.

Точку зрения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) озвучивал его экс-командующий, главный военный советник аятоллы Ехия Рахим Сэфэви: "Помочь уважаемому правительству и другим правительственным ведомствам решить экономические проблемы является нашим долгом. Мы должны нейтрализовать планы врага в его экономической войне и психологических операциях". И вот наш первоначальный вердикт по происходящему - мы видим, что "бунт реформаторов" или даже "протесты уставших", кто как хочет может это называть, "консерваторы" своего добиваются. Речь вновь идет о так называемой "экономике национального сопротивления мировому высокомерию", как в прежние годы различные иранские высшие должностные лица называли свое противостояние США и Израилю, в том числе и в сфере экономики и финансов.

Параллельно интеграции в ШОС и ЕАЭС

Есть ведь еще один нюанс - усиленная атака на Иран идет в то время, как он последовательно идет на интеграцию с ШОС и ЕАЭС, а также договорился еще с рядом стран перейти во взаиморасчетах по торговле нефтью и газом на национальные валюты с отказом от доллара США. Согласимся, что это все тесным образом связано с событиями в Тегеране в конце июня 2018-го. И никакого "движения иранской экономики к коллапсу", как утверждают, например, СМИ Азербайджана, нет. А вот и доказательства:

1) 20 июня глава иранского Космического агентства Мортеза Барари подчеркнул, что "Ирану удалось достичь полного цикла в космической технике", и теперь страна "находится среди 10 стран, обладающих полным циклом в космической технике";

2) 28 июня запущена вторая очередь нефтеперерабатывающего завода "Звезда Персидского залива" с участием президента Рухани, являющегося "крупнейшим в мире предприятием по переработке газового конденсата".

У коллапсирующих экономик подобных показателей априори не может быть. А уж тем же Израилю и Азербайджану даже мечтать о росте экономики не приходится, пусть даже и с падениями курса нацвалюты.

Но мы упомянули и об очередном "пристегивании" (вероятно, что по приказу от спецслужб США и Израиля) курдов к антииранской пропаганде. Еще раз заметим - если в Иране какие-то курды и осуждаются на смертную казнь или на длительные сроки тюремного заключения, то это происходит не потому, что "они курды". Приговариваются к смерти террористы, взятые с поличным с оружием в руках, убийцы полицейских, военных, пограничников, ополченцев организации "Басидж" и т. д. То есть - при убийстве силовиков никто не станет кого-то "жалеть" из-за того, что убийца - допустим, курд, тюрок, еврей, цыган, армянин или язычник-огнепоклонник.

С начала года мы указывали, что даже по делу, когда члены дервишского ордена "Гонабади" в результате терактов убили одного полицейского и одного "басиджа", среди осужденных на смертную казнь был и курд - член ордена "Гонабади". Так что инсинуации проамериканских или произраильских курдов о том, что к смерти в Иране приговорили "по меньшей мере 10 курдских активистов", - это лицемерие. Приговорены террористы и убийцы. И на каком основании отказывать Ирану в праве защищать свое общество от террористов и убийц - непонятно. Взявший в руки оружие с целью терроризма - уже больше не "курдская оппозиция", тем более что, как мы сообщали еще в феврале, ведущие курдские оппозиционные партии Ирана давным-давно пришли к соглашению с Тегераном об отказе от любых форм вооруженного противостояния с законным правительством ИРИ. И поэтому нынешние обвинения проамериканских курдов выглядят диссонансными - а что, курды "не заметили", что только за день, когда они предприняли выпад против Ирана, из Турции радостно сообщили о "нейтрализации" 10 курдов - членов Курдской рабочей партии (PKK)? Создается впечатление, что США и Израиль "скомандовали своим курдам" не обращать внимания на антикурдские репрессии со стороны Турции.

Между тем в Сирии…

Все это следует также сопоставить с успешным наступлением на юге Сирии сирийской армии и шиитских ополченцев. Силы антитеррора почти вплотную подошли к американо-британо-иордано-израильской базе в Эт-Танфе. А также - с несколькими вооруженными инцидентами по границам Ирана, иранцы уничтожили группы нападавших боевиков. В случае с иракской границей был даже дипломатический демарш Тегерана, и иракские курды пообещали клятвенно, что в дальнейшем пресекут террористические действия со стороны своей границы.

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Однако есть еще три события - председатель фракции прав человека иранского парламента Сейед Эхсан Казизаде Хашеми объявил, что ряд лиц, которые сотрудничали с террористами, напавшими на иранский парламент в 2017 году, были уничтожены в Ираке, сообщило Fars News. Второе - вообще загадочное: с 21 июня из Баку обвиняют Иран в неком инциденте. 26 июня командующий погранвойсками Ирана Кассем Резайи дал разъяснение: "Случившаяся несколько дней назад перестрелка произошла не на ирано-азербайджанской государственной границе, а в глубине территории Азербайджана, в 2 км от госграницы".

И третье - с 27 июня, проинформировав МАГАТЭ, Иран "возобновил работу завода по производству гексафторида урана, производство на котором было остановлено девять лет назад", не нарушая условия Соглашения по иранскому атому от 2015 году. В связи с этим напомним, что 6 июня 2018 года Иран ввел в строй новый завод по производству центрифуг для обогащения урана. Завод также не нарушает "ядерной сделки" - его строительство началось до 2015 года.

Согласимся - у США и Израиля более чем достаточно причин, чтобы именно сейчас "взъесться" на Тегеран. И если грубые ходы "слона в посудной лавке" американцев и израильтян в какой-то мере помогают иранским "консерваторам" постепенно приблизиться к своему контролю над экономикой ИРИ, это нормально и даже закономерно - все в рамках сугубо иранского подхода к решению политических задач.

Сергей Шакарянц

Источник - REGNUM
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