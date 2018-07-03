 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сверхновый мировой порядок. О проблемах малых стран, - М.Хазин
14:19 04.07.2018

Сверхновый мировой порядок
о проблемах малых стран

Михаил Хазин

Когда я в начале марта был в Праге, у меня состоялась беседа с одним чешским журналистом. Разговор был длинный и затронул, в том числе, события 1968 года. И я тогда сказал, что свою роль в этой истории сыграли и США. Журналист возразил и сказал, что все исследования показывают, что США впрямую в события "Пражской весны" не были вовлечены. Я тогда спорить не стал, но сегодня (с учетом последних событий, в том числе, предстоящей встречи Путина и Трампа) считаю необходимым эту свою позицию прояснить.

Логика "ялтинской" системы состояла в том, что две "сверхдержавы", СССР и США, поделили мир, который оказался разделен на три большие части: зона влияния СССР, зона влияния США и, наконец, на территории, на которых любые действия требовали согласования позиций двух держав (либо явного, например, через ООН, либо - скрытого, в рамках закрытых консультаций). Соответственно, часть стран, входивших в третью группу создали "Движение неприсоединения", целью которого было повышение их "веса" в рамках упомянутых консультаций.

В 1968 году Чехословакия твердо входила в сферу влияния Советского Союза, более того, она входила в военную организацию Варшавского договора. Любая слабость СССР в отношение событий в этой стране неминуемо создавала прецедент нарушения "ялтинского" консенсуса, причем - в пользу США. На территории ЧССР, кстати, никаких советских войск не было. И по этой причине принятие решения о выходе из Варшавского договора и, тем более, потенциальное разрешение на американские базы на своей территории, пусть даже на первом этапе мало вероятное, не могло не вызвать крайне резкой реакции на Старой площади (где, напомним, тогда сидел аппарат ЦК КПСС, в Кремле тогда сидело руководство Совета Министров). То есть, даже если непосредственно США на тот момент в ЧССР не работали (мне это не кажется очевидным, но это мое личное мнение), тем не менее, сам факт существования США и Ялтинской системы делал практически неизбежным резкую реакцию СССР на сложившуюся ситуацию.

В конце 80-х годов "ялтинский" мир прекратил свое существование и, начиная с 1991 года, "правила общежития" практически во всем мире начали писать США. Да, внутрь некоторых стран они не очень лезли (например, Саудовской Аравии или Великобритании официально, а, скажем, Китая и той же Великобритании реально), но правила взаимоотношений контролировали довольно жестко. И вот здесь нужно отметить одно крайне важное обстоятельство. Как показал опыт Чехословакии 1968 года, мало правила написать. Нужно еще иметь возможность жестко их вменять тем, кто не хочет (или не может) их исполнять. А это требует довольно большого количества ресурсов (и инфраструктурных, и, банально, денежных). Причем чем больше сфера контроля, тем больше нужно ресурсов.

Проблемы США, которые начались с 2000-х годов (скорее всего, точкой отсчета стали теракты 11 сентября 2001 года), связаны с тем, что нарушители правил стали расти, как грибы после дождя, а вот как им отвечать становилось все менее понятно. Ну, действительно, теракты 11 сентября точно правила нарушали, но кого и как наказывать? США наказали своих граждан, отменив в отношении них презумпцию невиновности и, фактически, отменило все их права (согласно "патриотическому акту" обвиняемые в терроризме всех гражданских прав лишаются), наказали Ирак и Афганистан (убив там сотни тысяч людей сами, не считая тех миллионов, которые умерли "сами по себе" в результате их действий), много еще кого, но степень "адекватности" мира увеличить не смогли. Более от той стабильности, которая была в 70-е годы мир становится все дальше и дальше.

И в этой ситуации проблемы начались не только у США, но и у малых стран. Поскольку все попытки следовать правилам США ведут к тому, что США требуют от них дополнительного финансирования для обеспечения механизмов, эти правила подтверждающих (типа НАТО). Но и отказываться тоже страшно, поскольку это требует взять ответственность за будущую судьбу этих стран на себя, а в местных элитах даже близко нет людей, которые были бы готовы к такой ответственности. Да, в некотором смысле в этом тоже виноваты США (ну и СССР, до того, как умерла ялтинская система), но сейчас это уже никакой роли не играет.

Даже в таких крупных странах, как Германия или Великобритания, политические элиты не готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность. И уж точно не готовы объяснять своим избирателям, что в условиях экономического кризиса и падения уровня жизни, необходимо увеличивать расходы на политическое обеспечение своих стран. Что вместе с США, что вопреки США. И именно эта ситуация резко увеличивает политическую напряженность внутри большинства стран мира.

А что касается Трампа … Он точно не готов больше тратить ресурсы США на поддержку порядка, который до того работал на его врагов из мировой финансовой элиты. И поскольку альтернативы нет, он предлагает вернуться к аналогу даже не непосредственно предшествующей Pax Americana ялтинской системе, а к системе "великих держав" конца XIX - начала ХХ века. И есть у меня подозрения, что истерика по поводу предстоящей встречи Путина-Трампа связана как раз с тем, что некоторые представители "старого" порядка (то есть представители финансовой элиты) подозревают, что как раз на этой встрече Трамп и предложит Путину перейти к такой системе. После чего они раскроют карты мира и начнут на ней рисовать красные линии… Причем ни с кем (кроме Си) не советуясь …

Оно, конечно, может я и не прав. Но, все-таки, это достаточно правдоподобная гипотеза, чтобы у многих (в том числе, у представителей некоторых европейских стран) вызвать серьезную истерику. Особенно у тех, кто пока не понимает, по какую сторону от этих красных линий он окажется …

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530703140
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