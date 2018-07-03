Полиция задержала объявивших голодовку дольщиков в Астане

14:15 04.07.2018 Сотрудники полиции задержали и погрузили в служебные автобусы нескольких дольщиков, требовавших 3 июля в Астане достроить жилье, в которое они вложились несколько лет назад. Полицейские также демонтировали палатки, установленные рядом с недостроенным жилым комплексом "Комсомольский".



Во второй половине дня дольщики проблемного жилья заявили, что начинают голодовку, выражая таким образом несогласие с действиями застройщика. По их словам, комплекс "Комсомольский" ранее строила компания "Азбука жилья", которая не выполнила обязательства. Затем, как говорят дольщики, власти передали объект в управление другой компании, "Орда инжиниринг". Однако возведение дома так и не приблизилось к завершению.



С места событий:



Менее чем через час после начала акции дольщиков на место прибыли сотрудники полиции и представители прокуратуры. Заместитель прокурора района Есиль Астаны Сергей Смолин предупредил собравшихся, что их действия "подпадают под несанкционированую акцию", после чего сотрудники полицейского спецназа провели задержания. Дольщики пытались объяснить, что не проводят митинг и считают задержания незаконными, однако к ним не прислушались.



Начальник отдела административно-правовой работы акимата Астаны Исабек Досжан сказал, что для проведения акции необходимо было предварительно обратиться за разрешением в акимат. На вопрос о требованиях дольщиков он ответил: "Акимат принимает меры. Будет поэтапно решаться. Мы доведем сказанное [дольщиками] до руководства".



Дольщики нескольких комплексов "Азбуки жилья" неоднократно заявляли, что были обмануты руководством компании-застройщика. В 2016 году руководители компании "Азбука жилья" были приговорены к тюремным срокам по обвинениям в хищениях. Ряд объектов "Азбуки жилья" был достроен, несколько остаются замороженными. Источник - centralasian.org

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