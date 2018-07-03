В Казахстане для неплательщиков налогов подготовили очередной "сюрприз"

14:07 04.07.2018 Лица, имеющие налоговую задолженность, не смогут открыть счета в банках. Об этом сообщает пресс-служба Управления госдоходов по Медеускому району Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В связи с изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс, с 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.



"Таким образом, с 1 июля 2018 года лица, имеющие налоговую задолженность не смогут открыть банковские счета, следовательно, не смогут производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее. Кроме того, не смогут они и получить заработную плату в случае трудоустройства после 1 июля, так как на сегодняшний день основная часть работодателей перечисляет заработную плату на банковский счет работника. Во избежание неприятных ситуаций связанных с неуплатой налогов, призываем погасить налоговую задолженность в ближайшие дни", - пояснили в ведомстве.



Сведения об отсутствии или наличии налоговой задолженности можно узнать на сайте kgd.gov.kz или в налоговом органе по месту жительства. Источник - Tengrinews.kz

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