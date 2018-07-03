Суд вынес приговор укравшим 3 млн долларов из хибарки экс-каз-министра Досмухамбетова

14:05 04.07.2018 Весной прошлого года в Алматы преступники вынесли из коттеджа три миллиона долларов, 50 тысяч евро и дорогие часы.



Фото : Огни Алатау4 июля 2018, 09:56

Вчера суд вынес решение по делу об ограблении экс-министра Темирхана Досмухамбетова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 Канал.



Всех троих подозреваемых признали виновными по статье "Совершение кражи в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилое помещение".



Следственным путем установлены участники данного преступления, после чего были задержаны, и в ходе следствия была доказана их виновность.



Весной прошлого года в Алматы преступники вынесли из коттеджа три миллиона долларов, 50 тысяч евро и дорогие часы. Потерпевшим по делу проходит экс-чиновник Темирхан Досмухамбетов и его брат Кадыр Уразбаев. Суд по делу об ограблении начался в феврале прошлого года.



В качестве главного подозреваемого числится предприниматель Азамат Жакып, ему якобы помогали Елдос Магауянов и Дидар Заденов. Сам экс-министр и его брат на заседания не приходят. По решению суда Азамату Жакыпу и Ержану Магауянову назначили наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности. Третьего обвиняемого Дидара Заденова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Виновные должны выплатить государственную пошлину в размере 2 млн. тенге. Также все имущество Азамата Жакыпа на сумму 400 тысяч долларов суд обязал передать потерпевшим Уразбаеву и Досмухамбетову. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор. Источник - zakon.kz

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