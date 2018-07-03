 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым военным прокурором Казахстана стал Дастан Сартаев
14:02 04.07.2018

Назначен главный военный прокурор
Им стал Дастан Сартаев.

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Сартаев Дастан Шаймерденович назначен на должность Главного военного прокурора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Д.Сартаев родился в 1959 году. Окончил КазГУ им.С.М.Кирова по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1981 году в органах прокуратуры Жамбылской области. Руководил районными и городскими прокуратурами. Возглавлял прокуратуры Актюбинской, Атырауской и Павлодарской областей.

С 2014 года занимал должность прокурора Мангистауской области.

Кандидат юридических наук. Награжден орденами "Құрмет" и "Даңқ" II степени.

Стаж в органах прокуратуры 36 лет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530702120
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