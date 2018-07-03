Казахстан. Назначен новый заместитель Кулибаева в KAZENERGY

14:00 04.07.2018 Заместителем председателя ОЮЛ KAZENERGY назначен Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт компании.



"Приказом председателя Ассоциации KAZENERGY Тимура Кулибаева заместителем председателя ОЮЛ KAZENERGY назначен Саткалиев Алмасадам Маиданович с 3 июля 2018 года", - отмечается на сайте компании KAZENERGY.



Алмасадам Саткалиев окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В 2015 году окончил Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA (совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business). В 2016 году Саткалиев окончил Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program. Доктор экономических наук. Академик Казахстанской национальной академии естественных наук (КазНАЕН), иностранный член Российской академии естественных наук (РАЕН), Председатель Казахстанского комитета WEC (Всемирный энергетический совет). В разные годы Алмасадам Сатклиев работал в компаниях АО НКТН "КазТрансОйл", KEGOC. Занимал должность директора по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", вице-министра энергетики и минеральных ресурсов РК, а также занимал различные посты в АО "Казахстанская компания по управлению электросетями KEGOC", был управляющим директоров АО "Самрук-Казына", председателем правления АО "Самрук-Энерго". Источник - Tengrinews.kz

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