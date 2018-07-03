В Алматы при загадочных обстоятельствах пропала продюсер фильма "Томирис" Анна Чакиртова

13:59 04.07.2018 Пропавшего продюсера фильма "Томирис" ищут полицейские и волонтеры



В Алматы при загадочных обстоятельствах пропала продюсер фильма "Томирис" Анна Чакиртова, передает корреспондент Тengrinews.kz.



Как рассказали родные женщины, Чакиртова вышла из дома вечером 2 июля около 21.20. После этого никто из соседей или прохожих не видел ее. По словам мужа, она никогда до этого не пропадала.



"В тот день около 20.00 она вышла из офиса моей работы и направилась домой. По дороге она зашла в аптеку за медикаментами. Далее она пришла домой. У нас дети - сын и дочь 1997 и 1999 годов рождения. Она послала сына в магазин, а сама оставалась дома. Когда сын вернулся, ее уже не было дома. При этом она оставила свой мобильный телефон на зарядке. Она очень отвественный человек и никогда бы не ушла куда-то, не предупредив нас", - поделился муж Мурат Нугманов.



Он добавил, что на видеозаписи с камер наблюдения из аптеки видно, в какой одежде она была в последний раз. По словам Нугманова, она вышла из дома в этой же одежде.









Родные Анны Чакиртовой просят всех, кто владеет какой-либой информацией, связаться по телефону: +7 707 272 0945. Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530701940

Новости Казахстана

