Иордания готовит почву для саммита Путин-Трамп в Хельсинки

13:56 04.07.2018 Глава МИД королевства обсудит в Москве сирийский вопрос



В Москве сегодня пройдет встреча глав МИДов России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана ас-Сафади. Основная тема переговоров - ситуация на юге Сирии. Вопрос особенно актуален в свете военной операции, начатой сирийской армией у иорданской границы, а также предстоящего в Хельсинки российско-американского саммита, в центре внимания которого также будет сирийский вопрос. Предполагается, что президент США Дональд Трамп предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину сделку, которая позволит сохранить власть в Сирии Башару Асаду в обмен на уход из этой страны иранцев.



Айман ас-Сафади прилетел на встречу с Сергеем Лавровым спустя неделю после переговоров короля Иордании Абдаллы II в Вашингтоне и менее чем за две недели до саммита в Хельсинки, где Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят ситуацию в Сирии и, возможно, перспективы ближневосточного урегулирования. Эти же темы обсуждались и в ходе иордано-американского саммита. Так что можно сказать, что визит главы МИД Иордании - часть подготовки к встрече в Хельсинки.



Российско-иорданско-американские переговоры, пусть и на более низком уровне (замминистров), должны были состояться еще во второй декаде июня в Аммане. На них планировалось решить судьбу юга Сирии, где проправительственные силы готовили операцию по возвращению этого района под контроль Дамаска. Встреча была отложена, фактически разбившись на серию двусторонних консультаций разного уровня. Но сирийские власти не стали ждать и 19 июня при поддержке российских военных начали наступление в провинции Деръа. За две недели, по данным ООН, в статусе перемещенных лиц оказались 270 тыс. сирийцев, из них от 70 тыс. до 95 тыс. пытались найти убежище в Иордании, десятки тысяч направились в сторону Израиля. Обе страны закрыли свои границы для беженцев, но стараются оказывать им медицинскую и гуманитарную помощь в приграничных районах.



Сирийские и российские власти утверждают, что операция идет против боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ), а также отрядов непримиримой оппозиции. Оппозиционные источники отмечают, что в основном операция проводится против группировок, входящих в Сирийскую свободную армию (ССА). По словам полковника ССА Халеда ан-Наблуси, в регионе находятся около 300 бойцов "Ан-Нусры" (и это примерно 10% от всех противостоящих Дамаску вооруженных группировок), а у ИГ - около 500–700 бойцов. И оппозиция, и проправительственные силы обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. На данный момент проправительственные силы контролируют около 60% провинции Деръа, примыкающей к границе с Иорданией. Часть групп сирийской оппозиции выразили готовность сложить оружие при посредничестве российских военных.



Однако переговоры о прекращении огня несколько раз прерывались, так как оппозиция не доверяет россиянам, которых считает стороной конфликта.



Возобновление переговоров стало возможно благодаря Иордании. Очередной их раунд начался вчера.



В преддверии визита в Москву господин ас-Сафади заявил, что его цель - добиться скорейшего прекращения огня и остановить насилие на юге Сирии. Ровно год назад Амман вместе с Москвой и Вашингтоном выступил инициатором создания южной зоны деэскалации в Сирии, в которую вошла территория провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Если бы не эти договоренности, а также неофициальное, но от этого не менее значимое внимание Израиля к этому региону, судьба юга была бы давно решена - так же как и судьба Восточной Гуты и других районов Сирии, уже вернувшихся под контроль Дамаска. В части провинции Деръа сирийские силы еще могут продолжать наступление, но Эль-Кунейтра находится под плотной опекой Израиля, а недалеко от границы Эс-Сувейды расположена американская база ат-Танф. Как раз вчера сирийская оппозиция сформировала общий переговорный комитет, который будет говорить от имени всего юга, а не только провинции Деръа. И здесь не обойтись без общей позиции России и США, согласованной с Израилем и Иорданией. Но договоренности могут выйти за рамки судьбы юга.



Как сообщил в воскресенье в эфире телеканала CBS помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, в ходе саммита в Хельсинки стороны затронут тему "вывода иранских войск из Сирии", которых официально в этой стране нет. Дипломатические источники CNN в свою очередь сообщили, что США готовы согласиться на возвращение юга Сирии под контроль Башара Асада при условии, что сирийские власти не будут преследовать в этом районе оппозицию и там не останется проиранских сил, включая бойцов ливанского движения "Хезболла". По некоторым данным, Вашингтон также готов обсудить сохранение на переходный период режима Башара Асада в обмен на полный уход иранцев из Сирии. Такой же позиции придерживается и Израиль.



Москва готова обсуждать уход из приграничных Израилю и Иордании районов всех несирийских сил, так же как готова при согласии всех сторон разместить там российскую военную полицию. Но вопрос, насколько готов к компромиссам Тегеран. С самого начала операции на юге Сирии Россия пыталась сделать все возможное, чтобы в ней не участвовали проиранские силы. Однако, по данным сирийских оппозиционных СМИ, эти подразделения влились в состав сирийской армии и переоделись в сирийскую форму. Обращают на себя внимание и пятничные заявления лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который заявил, что сирийская армия и союзные силы на юге Сирии находятся на пороге "больших перемен" и "победы над всеми вооруженными формированиями, которых поддерживают США и Израиль". "Не вижу никаких признаков того, что Иран собирается уходить из Сирии. Кроме того, часть активности Тегерана идет через проиранские группировки, на которых у России просто нет реального влияния",- пояснил "Ъ" Хамидреза Азизи, эксперт клуба "Валдай" и старший преподаватель тегеранского Университета им. Шахида Бехешти.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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