В Таджикистане наказали пограничников за попадание в "плен" к кыргызским коллегам

09:05 04.07.2018 В Таджикистане наказали пограничников, которые, находясь при исполнении служебных обязанностей, в ходе конфликта на границе не сумели достойно защититься, позволили себя обезоружить и арестовать кыргызскими коллегами, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в среду.



Местные СМИ, сообщившие о данном конфликте со ссылкой на силовые структуры РТ, пока не называют имен проштрафившихся и не говорят о виде понесенного военнослужащими наказания. Но, по имеющимся данным, расследование инцидента Военной прокуратурой РТ еще не завершено.



Собеседник отказался сообщил и имена "попавших в плен" пограничников, лишь сообщив, что они служат первый год. Ранее они были допрошены военной прокуратурой Согдийской области.



Отметим, конфликт произошел 4 июня на спорном участке на границе Бободжонгафуровского района Согдийской области (Таджикистан) и Лейлекского района Баткенской области (Кыргызстан), куда приехали кыргызские дехкане организовывать торговлю продукцией. При этом трое таджикских пограничников, попытавшиеся этому воспрепятствовать, были захвачены и уведены кыргызскими пограничниками. Предварительно, у "пленников" отобрали автоматы Калашникова.



По мнению таджикской стороны, пограничники РТ не должны были допустить факта своего разоружения и ареста.



В трактовке госпогранслужбы Кыргызстана, 4 июня после обеда на участке "Футбольное поле", кыргызские граждане развернули стихийную торговлю, а пограничники РТ начали их разгонять, спровоцировав стычки с кыргызским населением.



"В итоге в дело вмешались кыргызские пограничники, которые предупредили военнослужащих Таджикистана о недопустимости решения вопросов подобным методом, а также заявили о том, что таджикские военнослужащие незаконно находятся на несогласованном участке, и потребовали покинуть его, - сообщает ГПС КР. – Военнослужащие Таджикистана отказались выполнить требования пограничников Кыргызстана, повели себя агрессивно, провоцируя драку, и произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего были задержаны пограничным нарядом Кыргызстана".



Диаметрально противоположной оценки конфликта придерживается таджикская сторона. Руководство погранвойск ГКНБ Таджикистана 5 июня заявило, что нарушителями спокойствия на границе является кыргызская сторона, причем как местные жители, так и пограничники.



По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день дел имитированы и демаркированы 504 км. Остальные участки считаются спорными, из-за чего периодически возникают конфликты. Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530684300

Новости Казахстана

