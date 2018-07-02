В Киргизии реорганизована президентская Академия госуправления

08:58 04.07.2018 Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ "Об Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики".



Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно указу, в целях дальнейшего совершенствования единой системы повышения кадрового потенциала в государственных органах и органах местного самоуправления, а также придания практической направленности процессу обучения государственных и муниципальных служащих с учетом реальных потребностей в квалифицированных кадрах принято решение передать Академию государственного управления при президенте Кыргызской Республики в ведение государственной кадровой службы (ГКС) КР.



Государственной кадровой службе совместно с Академией государственного управления в течение 15 рабочих дней внести на рассмотрение аппарата президента КР проекты нормативных правовых актов.



Ранее главой государства была поставлена задача усилить работу по повышению квалификации государственных и муниципальных служащих, в том числе и руководителей в регионах - глав айыл окмоту, глав - акимов районных государственных администраций и их заместителей, а также полномочных представительств правительства Кыргызской Республики в областях.



Вследствие объединения Академия государственного управления при президенте КР станет единым исполнителем планов повышения потенциала государственных гражданских и муниципальных служащих. При интеграции создается возможность дальнейшего развития системы обучения служащих с применением новых информационных технологий. Источник - kyrtag.kg

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