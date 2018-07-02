|В Кыргызстане пройдет айтыш, посвященный памяти выдающегося акына Женижока
08:56 04.07.2018
В Кыргызстане пройдет айтыш, посвященный памяти выдающегося акына Женижока. Об этом сообщили в общественном фонде "Айтыш".
Как отмечается, в селе Кара-Суу Аксыйского района 14 и 15 июля пройдет республиканское состязание между акынами "Айтыш-2018", посвященное памяти выдающегося кыргызского акына-импровизатора Женижока (Өтө Көкө уулу).
4 июля пройдет отборочный тур, после чего в конкурс пройдут 16 акынов.
Мероприятие проводится фондом "Айтыш" при поддержке органов местного самоуправления села Кара-Суу.
Призовой фонд состязания – 500 тыс. сомов.
Великий мыслитель и гуманист, воспринявший и развивший демократические традиции устного народного творчества, оставил заметный след в духовной жизни кыргызов.