В Кыргызстане пройдет айтыш, посвященный памяти выдающегося акына Женижока

08:56 04.07.2018 В Кыргызстане пройдет айтыш, посвященный памяти выдающегося акына Женижока. Об этом сообщили в общественном фонде "Айтыш".



Как отмечается, в селе Кара-Суу Аксыйского района 14 и 15 июля пройдет республиканское состязание между акынами "Айтыш-2018", посвященное памяти выдающегося кыргызского акына-импровизатора Женижока (Өтө Көкө уулу).

4 июля пройдет отборочный тур, после чего в конкурс пройдут 16 акынов.

Мероприятие проводится фондом "Айтыш" при поддержке органов местного самоуправления села Кара-Суу.

Призовой фонд состязания – 500 тыс. сомов.

Великий мыслитель и гуманист, воспринявший и развивший демократические традиции устного народного творчества, оставил заметный след в духовной жизни кыргызов. Источник - kyrtag.kg

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