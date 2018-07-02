Бывшему премьеру Малайзии и закадычному другу Елбасы Разаку предъявили обвинения - конченый коррупционер

08:45 04.07.2018 Бывшему премьер-министру Малайзии предъявили обвинения

Суд Куала-Лумпура предъявил обвинения в коррупции и злоупотреблении доверием бывшему премьеру Малайзии Наджибу Разаку. Об этом сообщила газета The Star.



Обвинение предъявлено по трем эпизодам. Господин Разак в ходе судебного заседания заявил о своей невиновности и намерении доказать ее в ходе судебного процесса.



Суд отпустил бывшего премьер-министра под залог в $250 тыс. Сумма должна быть выплачена в два этапа.



То, что Наджибу Разаку и его жене Росме Мансур грозит тюрьма, стало понятно 28 июня, когда оперативники обнаружили у них дома ценности на $273 млн. Накануне Наджиб Разак был арестован по представлению Малайзийской антикоррупционной комиссии (МАК).



В 2015–2016 годах эта же комиссия уже вела расследование в отношении господина Разака, но внезапно признала его невиновным и была распущена, несмотря на массовые протесты общественности. Источник - kommersant.ru

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