Рядом с ТЭЦ в Холмсе русская ракета догнала сына и наследника "халифа" Багдади

08:43 04.07.2018 СМИ сообщили о гибели сына главаря ИГ

Сын главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ; запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади был убит в сирийском Хомсе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанный с ИГ новостной канал.



"Худайфа аль-Бадри убит в ходе операции против нусайритов (другое название алавитов.- "Ъ") и русских рядом с теплоэлектростанцией в Хомсе",- говорится в сообщении.



Местонахождение самого аль-Багдади неизвестно. По некоторым данным, он мог быть пленен американскими военными. Источник - kommersant.ru

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