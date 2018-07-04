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Болгария тянет газ на себя. София стала на шаг ближе к получению второй ветки "Турецкого потока"
08:40 04.07.2018

4 июля 2018,
Наталия Портякова Арсений Погосян Екатерина Постникова

ТУРЕЦКИЙ ПОТОК БОЛГАРИЯ ГАЗПРОМ ГАЗОПРОВОД

Болгария располагает всей необходимой инфраструктурой для реализации "Турецкого потока". Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов. Таким образом София вновь открыто демонстрирует свое желание и готовность замкнуть вторую ветку газопровода на себя. При этом оператор проекта "Газпром", как сообщили "Известиям" в пресс-службе компании, окончательно не определился с маршрутом второй части. Эксперты, однако, уверяют: России экономически и технически выгодно пустить вторую секцию "Турецкого потока" именно к Болгарии, а оттуда в Венгрию, Сербию и Австрию - подобный маршрут повторяет уже проработанный в деталях "Южный поток".

Первая нитка "Турецкого потока" заработает в 2019 году
До 26 июля в Болгарии определится победитель в тендере на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию газопровода, который пройдет до территории страны от турецкой границы. София активно готовится принять у себя вторую ветку "Турецкого потока", предназначенную для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Еще в конце мая, не дожидаясь официальных заявлений российской стороны, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, посетивший до этого РФ и Турцию, написал на своей странице в Facebook, что "вторая часть "Турецкого потока" достигнет Болгарии, и через нее пойдет российский газ".

Месяц спустя на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент "Известий", премьер подчеркнул, что вся необходимая для проекта инфраструктура у Болгарии уже есть.

- Болгария уже располагает всей необходимой инфраструктурой, поэтому необходимости в финансировании дополнительных сооружений нет, - отметил Бойко Борисов. - Помимо этого, в связи с проектом "Южный поток" уже была проведена экспроприация всей недвижимости, расположенной в зоне строительства. Остается только найти правильную административную формулу, над чем сейчас работают не только коллеги и друзья в Брюсселе, но и в Сербии, Македонии, Венгрии и Австрии. Мы приближаемся к решению этой задачи.

Глава болгарского правительства заявил, что хотел бы провести в связи с этим встречу в формате ЕС–Россия по аналогии с саммитом ЕС–Турция, который прошел в марте 2018 года в городе Варна.

На данном этапе оператор проекта "Газпром" рассматривает два варианта трассы будущей ветки: через Турцию, Грецию и Италию (так называемый проект "Посейдон") и через Турцию и Болгарию в сторону австрийского Баумгартена, сообщили "Известиям" в пресс-службе компании. Прямого ответа на то, когда маршрут будет определен окончательно, представитель "Газпрома" не дал.

"Турецкий поток" стал своего рода альтернативой другому масштабному проекту - "Южному потоку". Четыре года назад он был заблокирован Болгарией под давлением Евросоюза. Правда, от проблем на начальном этапе оказался не застрахован и "Турецкий поток": после инцидента со сбитым турками российским бомбардировщиком осенью 2015 года Москва заморозила экономическое сотрудничество с Анкарой, включая и этот энергопроект. На фоне нормализации двусторонних отношений стороны вернулись к нему вновь, и в мае 2018-го "Газпром" объявил о конце строительства первой ветки "Турецкого потока", по которой российский газ будет поставляться на турецкий рынок.

Вторая ветка, предназначенная для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, изначально должна была идти до Греции - по крайней мере так говорится в межправительственном соглашении между Россией и Турцией.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, тянуть вторую ветку "Турецкого потока" именно до Болгарии, откуда российский газ пойдет до Сербии, Венгрии и Австрии, для России выгоднее.

- Этот старый маршрут "Южного потока" наиболее проработан - там и землеотводы были выведены, все исследования провели, все готово. Кроме того, при таком варианте есть рынок сбыта, и это самое важное, - заявил "Известиям" эксперт.

Мощность обеих веток газопровода "Турецкий поток" составит 15,75 млрд кубометров газа в год, и с учетом объемов потребления каждой из стран на пути до Австрии этот объем будет распределяться полностью. В случае же с отводом второй ветки на Грецию (которая, по данным BP, потребляет почти 5 млрд кубометров газа ежегодно), а затем на Италию встает вопрос о сбыте излишков, не говоря о необходимости с нуля прорабатывать и согласовывать маршрут.

"Старшие всегда прощают"
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Планы Болгарии на получение новых объемов российского газа уже встревожили Брюссель. Сейчас ведется подготовка технико-экономического обоснования масштабного проекта Балканского газового хаба, в который Еврокомиссия, как сообщили "Известиям" в структуре ЕК, ответственной за вопросы энергетики, вложила €920 тыс. Цель этого проекта - создать в болгарской Варне центр по торговле голубым топливом для стран Европы сразу из нескольких источников, включая газ из Азербайджана и СПГ из Греции.

В Брюсселе опасаются, что, получив вторую ветку "Турецкого потока", Болгария предпочтет не выставлять получаемый по ней российский газ на торги, а будет сразу отправлять его дальше ради получения транзитных пошлин в национальный бюджет.

Впрочем, вставлять палки в колеса Болгарии Брюссель не станет. Как заявила "Известиям" пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, "роль комиссии - удостовериться, что законодательство в области внутреннего энергетического рынка ЕС полностью и надлежащим образом применяется государствами - членами ЕС, независимо от того, какой будет маршрут". А предоставление разрешений и лицензий находится вне компетенции ЕК.

Источник - известия
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