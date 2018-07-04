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Саудовская Аравия легализовала женщин-муфтиев
07:50 04.07.2018

Мусульманка больше нуждается в феминистическом богословии, чем та же католичка
Ольга Позняк
Магистр религиоведения
4.07.18

Женщина – мусульманский ученый вхожа в такие интимные сферы, куда мужчине-имаму вход часто заказан. Кадр из видео YouTube
В 2014 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал официальное мусульманское духовенство страны улучшить имидж ислама в мире. Как сообщает ReligionNews, за последние три месяца религиозные власти Египта предоставили женщинам больше возможностей участвовать в духовной сфере общественной жизни. Теперь женщинам позволено проповедовать в мечетях и давать религиозные уроки в школах, служить в правлении комитетов при мечетях, исполнять нашиды, в том числе вместе с мужчинами. По данным египетского Министерства вакуфов, около 70% мечетей располагают отдельными молитвенными зонами для женщин. Но проповеди женщин были официально разрешены государством.

Как информирует The Gazette, желание продвижения женщин в религиозной сфере исходит из доктрины ученых из исламского университета "Аль-Азхар" в Каире по усилению борьбы с псевдоисламским экстремизмом и терроризмом. Член Высшего совета Египта по исламским делам Абдул Гани Хинди пояснил: шаги по расширению прав женщин основаны на признанных в прошлом принципах ислама, а истинный ислам укрепляет статус женщин. Хинди отметил, что власти стараются узнать больше о взглядах женщин на работу мечетей. В настоящее время в Египте общее число женщин-проповедниц достигло почти 300. Как сообщает панарабский сайт Al-Monitor, проповедницы в течение года изучали Коран, хадисы, суннитское право и посещали курсы проповедей при Министерстве вакуфов. Проповедницы начали свою деятельность в начале Рамадана - 15 мая с.г, некоторые из них получили назначения в крупные мечети в Каире. В ближайшие годы в Египте планируют подготовить еще около 2000 проповедниц. Их деятельность также предполагает выезды в отдаленные деревни и общение на тему ислама с сотрудницами госучреждений. Al-Monitor уточняет: проповедницам пока что рекомендовано учить женщин соблюдать саум – мусульманский пост и сосредоточиться в проповедях на этике, вере и гуманитарных науках. Власти также установили ряд тем, которые они должны избегать в обсуждении: например, религиозный экстремизм и сбор пожертвований.Проповедница и мусульманская телеведущая Вафаа Абдель Салам утверждает: роль ее коллег заключается в том, чтобы познакомить женщин с умеренным исламом. Абдель Салам рада своему назначению – по ее словам, "свершившейся мечте". Она считает, что мусульманке комфортнее общаться с проповедницей, чем с имамом-мужчиной. Египетская домохозяйка Хала Султан заявила изданию GulfNews, что ранее при посещении мечети она не могла задать имаму сугубо женские вопросы, так как смущалась. А теперь смущения Халы Султан как не бывало: проповедь в мечети читает такая же женщина, как она. В Королевстве Саудовская Аравия (КСА) пошли дальше Египта. Как сообщает WashingtonPost, член Высшего религиозного совета КСА Абдулла аль-Мутлак заявил, что женщины могут издавать фетвы, то есть быть муфтиями. "Женские" фетвы, по словам Мутлака, будут касаться прав и интересов мусульманок. По сведениям GulfNews, Мутлак считает, что назначение женщин-экспертов в совет шариатских богословов позволит им вместо мужчин заниматься такими вопросами, как менструация или послеродовая депрессия, так как они лучше осведомлены в подобных вопросах. Он пояснил, что в хорошо зарекомендовавших себя университетах имеются женщины-специалисты с хорошим знанием религии и те, у которых есть медицинский опыт. Согласно ArabNews, при голосовании в Меджлисе аш-Шура – консультативном органе при короле КСА в пользу разрешения женщинам издавать фетвы было отдано 107 голосов из 150. Была одобрена рекомендация Постоянному комитету КСА по научным исследованиям и фетвам открывать независимые секции для женщин. Решение Меджлиса аш-Шура приветствовали специалисты по исламскому праву и юриспруденции, а также большинство населения. ArabNews приводит слова cпециалиста по шариату Аль-Биши, который говорит, что итог голосования совпал с ренессансом Саудовской Аравии в социальной и экономической сферах, культуре, науке и юриспруденции. Одобренная Меджлисом аш-Шура рекомендация открывает новые горизонты для решения проблемы безработицы среди женщин, гарантируя женщинам право на гибкую и безопасную рабочую среду.

В отличие от исламских общин Египта и КСА католикам ожидать расширения участия женщин в работе духовенства в ближайшие годы точно не придется. Как пишет CruxNow, папа Римский Франциск на вопрос об ординации – рукоположении женщин в священники ответил: женщинам необходимо дать роль в деятельности церкви, но разрешить их ординацию догматически невозможно, так как папа Иоанн Павел II ранее ясно высказался по этому вопросу, и сам Франциск не будет дискутировать по этому поводу. Тем не менее понтифик отметил, что хотел бы видеть в римской курии больше женщин. В апреле с.г., сообщает ChristianPost, в Конгрегации защиты доктрины веры появились три женщины-богослова. А в позапрошлом году Франциск создал комиссию по изучению роли женщин в церкви с возможностью того, что в итоге женщинам разрешат стать диакониссами. По результатам опроса Pew Research Center, только в США поддерживают идею женского католического духовенства 59% опрошенных католиков. Эта идея популярна среди молодой католической интеллигенции и, что интересно, тех, кто посещает мессу реже, чем еженедельно. Но Бенджамин Кнолл из Центрального колледжа в городе Дэнвилл, штат Кентукки, и Кэмми Джо Болин из Джорджтаунского университета в штате Вашингтон считают: реальные цифры поддержки женского священства куда ниже. По словам ученых, респонденты часто не бывают откровенными, когда проводится интервью по телефону. Кнолл и Болин заявляют: когда они опрашивали респондентов о женском католическом священстве напрямую, "за" высказалось более 70% католиков, а когда косвенно – всего около 15%. Вывод исследователей: примерно половина американских католиков при телефонном опросе могут одобрить идею женского священства, а на самом деле быть против него.

Видно, что даже такой оплот консервативного ислама, как КСА, стремится улучшить свой имидж, допустив женщин до "святая святых" ислама – издания фетв. Католички вряд ли могут мечтать о том, чтобы читать за мессой свои проповеди. Во время понтификата Франциска уж точно.

Источник - ng.ru
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