Китайцы расчехлили проверенное финансовое оружие, - А.Комраков

07:46 04.07.2018 Пекин понизил курс юаня накануне введения американских импортных пошлин



Анатолий Комраков

4.07.18



Минфин США пока не считает, что курсом юаня манипулируют. Фото Reuters

Народный банк Китая решительно понизил курс национальной валюты к доллару перед ожидающимся обострением торговой войны с США. В ближайшую пятницу Вашингтон собирается ввести заградительные пошлины для товаров из Поднебесной. Ослабление юаня должно увеличить экспорт китайских товаров по всему миру, включая и Россию.



Уже в пятницу, 6 июля, США начнут взимать пошлину на импортируемые китайские товары, которая за год может составить 34 млрд долл. Инвесторы считают, что это залп в полномасштабной торговой войне. Президент Дональд Трамп грозился расширить эту меру, утяжелив пошлины до 200 млрд. На неделе американские законодатели не разрешили китайскому оператору China Mobile предоставлять телекоммуникационные услуги на территории Соединенных Штатов из соображений национальной безопасности. Китайские компании ограничивают в доступе к американским технологиям, не разрешают торговать на североамериканском рынке высокотехнологичной продукцией.



Китай грозится ответить на недружественные шаги и, возможно, уже отвечает. С 14 июня китайский юань подешевел к доллару более чем на 4%, это максимальная величина среди 31 основной валюты, которые отслеживает агентство Bloomberg. "Если обвал продолжится, это подкрепит предположения, что власти Китая намеренно девальвируют юань, чтобы защититься от последствий введения торговых пошлин", – считают в агентстве.



Во вторник ЦБ Китая опять резко ослабил курс юаня к доллару на 0,5%, установив его на отметке 6,6497, что на 340 пунктов больше, чем в понедельник. Однако зампред банка Фань Гуншэн заявил, что его страна сохранит обменный курс на рациональном, стабильном уровне. Китай выступает против "агрессивного обесценивания валюты", заявил и официальный представитель МИД Поднебесной.



Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов считает, что пока нет прямой связи падения юаня с торговой войной с США. "Можно сказать, что этот механизм испытывается, но пока китайцы не хотят запускать его в качестве оружия", – сказал "НГ" Маслов. По его мнению, девальвация на 5–7% не окажет существенного влияния на рынки. "Потрясения для экономик, в том числе и российской, но в первую очередь для китайской, начнутся, если девальвация составит 10–15%. Тогда под ударом окажутся "хрупкие сделки", то есть не те крупные соглашения между РФ и КНР по энергоносителям, цены в которых зафиксированы в долларах, а, например, продажи российского агросектора, поставщиков продукции глубокой переработки нефти. В этом случае китайцы могут пытаться давить наши цены, ссылаясь на форс-мажор".



Старший аналитик компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов уверен, что падение китайской валюты не связано с вмешательством Центрального банка Китая. "При самых плохих сценариях для Китая ЦБ Поднебесной может вмешаться в торговую перепалку и оказать дополнительное давление на свою валюту. Это приведет к снижению юаня до отметки 6,6 юаня за доллар. Однако такой сценарий считаю маловероятным, потому что риторика в течение недели должна улучшиться, особенно после вступления в силу санкций со стороны США 6 июля", – сказал "НГ" Меркулов.



По мнению президента Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Монкевича, в экономике КНР назрел целый комплекс проблем, решению которых может способствовать искусственное регулирование валютного рынка. "Китай в последние годы стремительно наращивает объемы импорта, тогда как экономика страны работает по экспортной модели. Снижение курса юаня может помочь это изменить. В ситуации, когда санкции США оказывают дополнительное давление на экспорт Китая, действия Пекина на валютном рынке являются больше защитной реакцией, чем способом надавить на Вашингтон", – сказал "НГ" Монкевич.



По мнению Меркулова, снижение национальной валюты Китая должно пойти России на пользу. "Тогда мы сможем закупать больше китайских товаров, импорт потребительской электроники из Китая может вырасти на 2–3% до конца 2018 года. Однако весь крупный товарооборот между Китаем и Россией производится в долларах, поэтому сильных потрясений для нашей страны ждать не стоит", – успокаивает Меркулов.



Китай сейчас является крупнейшим торговым партнером РФ, и товарооборот между нашими странами растет последние годы. Минэкономразвития ожидает, что в 2018 году он составит 100 млрд долл. Причем около 10% экспортных поставок в Китай уже оплачиваются рублями, а 15% импорта в Россию – юанями. В 2017 году российские покупатели потратили в иностранных интернет-магазинах 374,3 млрд руб., и большинство таких покупок (91%, или 340,6 млрд руб.) пришлось на Китай.



"В результате девальвации юаня скорее всего произойдет перекос в торговом балансе РФ–КНР. Для выравнивания баланса России, возможно, придется предпринимать ответные действия – ослаблять рубль, что приведет к пересмотру всех плановых макроэкономических показателей", – говорит Монкевич.



По его мнению, девальвация юаня негативно отразится на всех отраслях, поставляющих товары в КНР. "Если нефтегазовая отрасль ориентируется на долларовые цены и контракты в большинстве своем привязаны к американской валюте, то предприятия АПК, например, в результате ослабления юаня начнут испытывать проблемы на рынках Китая, где усилится ценовая конкуренция".



Говоря о частной торговле через интернет-площадки, Монкевич отмечает, что снижение курса юаня приведет к росту импорта китайских товаров, которые станут доступнее для российских покупателей.



С этим мнением не согласен Алексей Маслов. "Интернет-площадки указывают цены в юанях. Если юань девальвируют на 10%, то для частных покупателей рост стоимости с 100 до 110 юаней вряд ли станет преградой для покупки, а вот для мелкого опта, людей, которые покупают на китайских площадках товары для перепродажи, это может стать причиной ухода к конкурентам, которых сейчас немало в Юго-Восточной Азии. Интернет-площадки Вьетнама и Южной Кореи сейчас готовы предоставить товары не худшего качества, но дешевле китайских, просто они меньше раскручены. Девальвация юаня на 15% может привести к росту стоимости товаров на 20%, со временем она опустится за счет пластичности рынка, но российские покупатели могут уже к китайцам не вернуться". Источник - ng.ru

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