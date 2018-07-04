Иран может использовать талибов для контрудара по США, - И.Субботин

07:43 04.07.2018 Тегеран подозревают в подготовке асимметричного ответа на санкции

Игорь Субботин

4.07.18



Власти Ирана последние месяцы наращивают поддержку боевикам "Талибана" (запрещен в РФ). Об этом сообщает Times со ссылкой на источники в Кабуле и в самой группировке. Как рассказал изданию один из базирующихся в Пакистане талибских советников, конечной целью подобных усилий стала борьба с интересами США и НАТО. Вероятно, поводом служит беспрецедентное давление, которое Вашингтон начал оказывать на Тегеран. В экспертной среде говорят: у иранского руководства есть все ресурсы, чтобы изменить ситуацию в Афганистане.



Сотни бойцов "Талибана" проходят обучение в Иране, сообщает Times. Причем опытом с противниками официального Кабула и Вашингтона делятся офицеры местных сил специального назначения, что газета называет беспрецедентным усилением помощи. Согласно изданию, масштаб, качество и длительность этой подготовки могут стать фактором сдвига в афганском вооруженном конфликте и даже повлиять на его исход. Один из представителей главного военно-политического органа талибов – Совета Кветты (Шура-е-Кветта) – подтвердил Times на условиях анонимности: "Иранцы предложили проводить тренировки с двумя условиями: мы должны сфокусироваться на противоборстве интересам США и НАТО в Афганистане и увеличить натиск на ДАИШ (арабский акроним запрещенного в РФ "Исламского государства", ИГ. – "НГ")".



По словам советника талибов, тренинги для боевиков начались еще этой весной – примерно в то время, когда президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из "ядерной сделки", заключенной между Тегераном и шестеркой международных посредников в 2015 году. Напомним, что помимо разрыва договоренностей глава Белого дома объявил о возобновлении санкционного режима в отношении "режима аятолл". Подготовка талибов, которая рассчитана на шесть месяцев, ведется иранскими офицерами, говорят собеседники Times. Один из таких лагерей, где проводятся тренировки, находится в регионе Керманшах (запад Ирана). Официальные представители афганской разведки полагают, что могут быть другие районы, где Тегеран готовит военную силу для противодействия США и НАТО. "Я начал подготовку в Керманшахе за десять дней до (начала. – "НГ") Рамадана", – признается 25-летний командир талибов.



По его словам, в тренировочном лагере находится от 500 до 600 человек. "Нас учат всему: от тактики, лидерских навыков, вербовки до изготовления бомб и владения оружием, – говорит собеседник Times. – Все инструкторы – сотрудники иранских спецслужб". Многие из них, по его словам, говорят на пушту. Они носят форму без опознавательных знаков. Эти данные совпадают с тем, что говорят старшие офицеры афганской военной разведки, которые предупреждают: применение американских санкций против Ирана может негативно отразиться на американских интересах в Афганистане. Один из членов командования афганской национальной армии пояснил: "Каждый день талибы становятся сильнее, и территория, где есть их влияние, расширяется. Но в то же время ослабевает пакистанское влияние на "Талибан". Пакистан ведет двойную игру и не питает доверия (ни к кому. – "НГ"). Именно поддержка талибов Ираном оказала в последнее время сильное воздействие". Он уточняет: речь пока не идет о помощи оружием – талибы получают только подготовку.



Следует напомнить, что отношения между Ираном и "Талибаном" достаточно сложны: стороны принадлежат к разным течениям ислама. В последнее время иранское руководство старается проявить инициативу и участвовать в различных форматах по мирному урегулированию афганского кризиса. Однако, например, в вашингтонском Институте Ближнего Востока считают, что сохранение талибов в Афганистане отвечает интересам режима в Тегеране. Первая причина заключается в страхах иранского руководства: оно опасается, что афганская территория станет плацдармом для США, которые, как известно, враждебно настроены по отношению к нему. Вторая причина – это противодействие ИГ. "Талибан" неоднороден, однако большинство его фракций являются противниками тех, кто поддерживает "халифат". С этих двух позиций иранская помощь талибам, пусть даже ограниченная, кажется обоснованной.



В экспертной среде напоминают, что иранское влияние на Афганистан значительно как с культурной, так и с экономической точки зрения. "В Афганистане много персоязычных людей, которые хорошо относятся к Ирану, – заявил "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. – Тегеран имел и имеет довольно хорошие позиции в правительстве Афганистана. Если говорить об отношениях с талибами, то это сложный момент. Иран был, пожалуй, основной силой, которая создала условия для победы американцев в борьбе с талибами – в 2001 году. Тогда "Северный альянс", который полностью поддерживался из Тегерана, сделал многое для того, чтобы обеспечить победу Соединенных Штатов и воевавших вместе с ними стран. Отношения между талибами и Ираном были достаточно враждебные. С тех пор прошло много времени. Из Кабула ушли талибы, их поражение в борьбе за афганское государство привело к тому, что они раскололись. Они и так не были единым целым, но их разношерстность на тот момент компенсировалась тем, что они были у власти".



Сейчас "Талибан" очень фрагментирован, подтверждает аналитик. "Одна фракция не против того, чтобы иметь какие-то связи с Кабулом, другая выступает резко против него, третья – выступает против присутствия иностранных войск в Афганистане, но готова сотрудничать с Кабулом, – поясняет "НГ" Сажин. – Что касается Ирана, у него есть возможности воздействовать на ситуацию. Думаю, определенные группировки талибов имели отношения с Ираном после их изгнания из Кабула. По некоторым данным, иранцы даже дали этим фракциям оружие, оказывали финансовую помощь для того, чтобы они вели борьбу против американцев, против иностранного контингента. Ситуация, которая сложилась вокруг Ирана в связи с выходом администрации США из "ядерной сделки", сильно ударила по Ирану политически и еще ударит по нему экономически. На мировой арене Тегеран старается предпринять такие действия, чтобы показать американцам, что Трамп поступает неправильно".



При этом, как считает аналитик, у иранцев есть и другие рычаги влияния на ситуацию в Афганистане. "Имея значительные возможности, они еще предпримут шаги для того, чтобы осложнить присутствие американцев, – полагает Сажин. – В Афганистане много шиитов. Это хазарейцы, которые, кстати, активно воюют в Сирии под командованием Корпуса стражей исламской революции (элитное формирование иранской армии, которое занимается в том числе военными кампаниями за рубежом. – "НГ"). Вполне может быть, что иранцы перебросят эти прошедшие войны группировки в их родной Афганистан, чтобы они продолжали выполнять приказы КСИР". Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530679380

Новости Казахстана

