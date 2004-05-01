|Ректором Академии правоохранительных органов при КазГенпрокуратуре стал генерал Мерзадинов
00:53 04.07.2018
Назначен ректор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре
Им стал Ергали Мерзадинов.
Фото : prokuror.kz3 июля 2018, 17:43
Распоряжением Главы государства Мерзадинов Ергали Серикбаевич назначен ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Мерзадинов Ергали Серикбаевич родился 9 апреля 1958 года в селе Абай тогдашней Шымкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Юрист".
Трудовой стаж:
· Рабочий винсовхоза им. Кирова Кировского района (1975-1977);
· Стажер, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Калининского района города Алма-Аты (1982-1986);
· Прокурор следственного управления, заместитель начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений Прокуратуры Казахской ССР (1986-1991);
· Заместитель начальника следственного управления Казахской транспортной прокуратуры (1991-1992);
· Прокурор Советского р-на, заместитель прокурора города Алматы (1992-1996);
· Прокурор Северо-Казахстанской области (1996-1997);
· Прокурор города Алматы (1997-2001);
· Прокурор Карагандинской области (01.2001-02.2002);
· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-11.2003);
· Прокурор города Астаны (05.2004-06.2005);
· Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (30.06.2005-06.05.2009);
· Главный военный прокурор Республики Казахстан (с 05.2009).
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Генерал-лейтенант юстиции (06.05.2013), Государственный советник юстиции 3-го класса (10.1998).