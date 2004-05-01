Ректором Академии правоохранительных органов при КазГенпрокуратуре стал генерал Мерзадинов

00:53 04.07.2018 Назначен ректор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре

Им стал Ергали Мерзадинов.



Фото : prokuror.kz3 июля 2018, 17:43

Распоряжением Главы государства Мерзадинов Ергали Серикбаевич назначен ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Мерзадинов Ергали Серикбаевич родился 9 апреля 1958 года в селе Абай тогдашней Шымкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Юрист".



Трудовой стаж:



· Рабочий винсовхоза им. Кирова Кировского района (1975-1977);



· Стажер, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Калининского района города Алма-Аты (1982-1986);



· Прокурор следственного управления, заместитель начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений Прокуратуры Казахской ССР (1986-1991);



· Заместитель начальника следственного управления Казахской транспортной прокуратуры (1991-1992);



· Прокурор Советского р-на, заместитель прокурора города Алматы (1992-1996);



· Прокурор Северо-Казахстанской области (1996-1997);



· Прокурор города Алматы (1997-2001);



· Прокурор Карагандинской области (01.2001-02.2002);



· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-11.2003);



· Прокурор города Астаны (05.2004-06.2005);



· Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (30.06.2005-06.05.2009);



· Главный военный прокурор Республики Казахстан (с 05.2009).



Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:



· Генерал-лейтенант юстиции (06.05.2013), Государственный советник юстиции 3-го класса (10.1998). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Zakon.kz

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