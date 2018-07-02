Рос-ученый Л.Бобров презентовал свое исследование "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в."

00:52 04.07.2018 Доклад Л.А. Боброва "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в. (по материалам письменных, изобразительных и вещественных источников)"

3 июля 2018 г. в 15.00 в Центре военной истории ИРИ РАН прошел доклад д.и.н. Леонида Александровича Боброва (доцент Кафедры археологии и этнографии НГУ, ведущий научный сотрудник Лаборатории гуманитарных исследований НГУ). Тема: "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в. (по материалам письменных, изобразительных и вещественных источников)". Источник - iriran.ru

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