 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.07.2018
09:05  В Таджикистане наказали пограничников за попадание в "плен" к кыргызским коллегам
08:58  В Киргизии реорганизована президентская Академия госуправления
08:56  В Кыргызстане пройдет айтыш, посвященный памяти выдающегося акына Женижока
08:45  Бывшему премьеру Малайзии и закадычному другу Елбасы Разаку предъявили обвинения - конченый коррупционер
08:43  Рядом с ТЭЦ в Холмсе русская ракета догнала сына и наследника "халифа" Багдади
08:40  Болгария тянет газ на себя. София стала на шаг ближе к получению второй ветки "Турецкого потока"
07:50  Саудовская Аравия легализовала женщин-муфтиев
07:46  Китайцы расчехлили проверенное финансовое оружие, - А.Комраков
07:43  Иран может использовать талибов для контрудара по США, - И.Субботин
02:36  Айбек Кадыралиев уволен с должности председателя Финразведки Киргизии
00:53  Ректором Академии правоохранительных органов при КазГенпрокуратуре стал генерал Мерзадинов
00:52  Рос-ученый Л.Бобров презентовал свое исследование "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в."
00:01  Украина - страна мазохистов, - С.Фурса
Вторник, 03.07.2018
15:01  Первым Министром общественного развития Казахстана стал Дархан Калетаев
14:52  Добровольно уволился мэр Оша Айтмамат Кадырбаев
14:22  Господин Оморов назначен завотделом ТЭК и недропользования Аппарата Правительства Киргизии
14:17  Сказки и былины дедушки Елбасы. Назарбаев рассказал инстраграму о родном Шемолгане
14:14  "Мы не зависим от курса валюты", - с бодрой придурью рапортует каз-мин-эконом Сулейменов
14:12  Процетающий Аркадагстан. Жители Ашхабада в 47 градусную жару остаются без воды уже несколько дней
14:10  В Турции за один день задержаны десятки проституток из Узбекистана
14:09  Три судьи Верховного суд Киргизии стали фигурантами уголовного дела
14:03  Великая экономическая война: США запретят Китаю использовать свои технологии, - "МК"
13:59  Россия готова к созданию "параллельного" интернета. В крайнем случае...
12:03  В Улан-Баторе прошел конкурс "Краса Монголии". Победила Энхрийма из аймака Орхон (фото)
12:02  Atlantic: Какие тайны скрывают Трамп и Ким Чен Ын?
12:01  National Interest: У США есть лишь один способ для победы над Ираном
10:46  Бишкек. Евгений Кузнецов назначен директором Национального русского театра драмы им. Ч.Айтматова
08:25  Конец Романовых в России. Об исторической оговорке Е.Спицына, - П.Густерин
08:01  В Киргизии не могут найти человека на должность руководителя аппарата президента…
07:59  Кыргызы не отдадут Китаю свои земли, - экс-КырМИД Джекшенкулов
07:44  По яйцам.. ее! Выдававший себя за женщину соперник казахстанской боксерши Нгок отстранен от соревнований
07:41  В Ливии разгорелась опосредованная война за нефть, - Tageszeitung
07:38  Отчаянная борьба Вашингтона с газопроводом "Северный поток", - Die Welt
07:36  Рахмон назвал силовиков, вымогающих деньги у туристов, предателями родины
07:31  Лидер боевиков выдал всех: Эрдоган торговал с ИГИЛ*
07:26  США намерены с помощью санкций обнулить нефтяные доходы Ирана, - Хук
07:22  Хакеры помогают Пхеньяну обходить санкции, - А.Мамаев
07:18  Казахстан вытесняет Россию из Средней Азии, - В.Панфилова
05:25  Правящей коалиции Германии удалось договориться по вопросу мигрантов
01:20  Как казахстанцы спасли экипаж МКС, приземлившийся в 420 километрах от заданного места
00:46  Талибы захватили речной порт Айханум на границе с Таджикистаном
00:18  Число эмигрантов из Казахстана выросло вдвое: в чем причины?
00:03  В Бишкеке прошел IV международный фестиваль классической музыки под открытым небом TENGRI music
Понедельник, 02.07.2018
21:41  Улугбек Лапасов назначен постпредом Узбекистана при ООН в Женеве
21:38  Зарплаты в Узбекистане с 15 июля повысятся в 1,07 раза
21:35  США придумали способ лишить Иран десятков млрд долларов
21:32  Правящая коалиция Германии балансирует на грани развала. Хорст Зеехофер уходит, но... остается
21:11  Умер экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
19:35  Доллар по 70: болельщики уедут, рубль останется
19:07  США возобновят санкции в отношении Ирана в два этапа
19:04  Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рос-ученый Л.Бобров презентовал свое исследование "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в."
00:52 04.07.2018

Доклад Л.А. Боброва "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в. (по материалам письменных, изобразительных и вещественных источников)"
3 июля 2018 г. в 15.00 в Центре военной истории ИРИ РАН прошел доклад д.и.н. Леонида Александровича Боброва (доцент Кафедры археологии и этнографии НГУ, ведущий научный сотрудник Лаборатории гуманитарных исследований НГУ). Тема: "Военное искусство ойратов (калмыков) XVII в. (по материалам письменных, изобразительных и вещественных источников)".

Источник - iriran.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530654720
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  