 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Добровольно уволился мэр Оша Айтмамат Кадырбаев
14:52 03.07.2018

Айтмамат Кадырбаев покинул кресло мэра города Ош. Сообщает пресс-служба правительства КР во вторник.

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич освобожден от должности мэра города Ош, согласно поданному заявлению.

Как сообщили в правительстве, он назначен на другую должность – заместителем председателя государственного комитета по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГКПЭН) Кыргызской Республики.

Напомним, Кадырбаев был избран мэром Оша в январе 2014 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
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