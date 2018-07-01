Добровольно уволился мэр Оша Айтмамат Кадырбаев

14:52 03.07.2018 Айтмамат Кадырбаев покинул кресло мэра города Ош. Сообщает пресс-служба правительства КР во вторник.



Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич освобожден от должности мэра города Ош, согласно поданному заявлению.



Как сообщили в правительстве, он назначен на другую должность – заместителем председателя государственного комитета по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГКПЭН) Кыргызской Республики.



Напомним, Кадырбаев был избран мэром Оша в январе 2014 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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