|Добровольно уволился мэр Оша Айтмамат Кадырбаев
14:52 03.07.2018
Айтмамат Кадырбаев покинул кресло мэра города Ош. Сообщает пресс-служба правительства КР во вторник.
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич освобожден от должности мэра города Ош, согласно поданному заявлению.
Как сообщили в правительстве, он назначен на другую должность – заместителем председателя государственного комитета по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГКПЭН) Кыргызской Республики.
Напомним, Кадырбаев был избран мэром Оша в январе 2014 года.