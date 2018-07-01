|Господин Оморов назначен завотделом ТЭК и недропользования Аппарата Правительства Киргизии
14:22 03.07.2018
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Оморов Азамат Каныбекович назначен заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики с освобождением от ранее занимаемой должности.
Отдел информационного обеспечения
Аппарата Правительства
Кыргызской Республики