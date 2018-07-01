Сказки и былины дедушки Елбасы. Назарбаев рассказал инстраграму о родном Шемолгане

14:17 03.07.2018 Нурсултан Назарбаев рассказал о родном селе

Видео интервью Главы государства опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.



Нурсултан Назарбаев рассказал о своей малой родине - селе Шамалган, передает Zakon.kz.



Видео интервью Главы государство опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.



- Родное село, родные горы, реки, белая пена, тюльпаны в горах, маками красными закрыты все прилавки. Наши игры в футбол в этих маках, совместные походы за ягодами в горы - это все вспоминается. Когда трудно - лежишь ночью, вспоминаешь, как идешь по этим тропам, как с матерью на одной лошади сижу. Она меня привязывала, чтобы я не уснул, не выпал. Идем среди огромных гор, внизу река, и она поет, - вспомнил Нурсултан Назарбаев. Источник - Zakon.kz

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