"Мы не зависим от курса валюты", - с бодрой придурью рапортует каз-мин-эконом Сулейменов

14:14 03.07.2018 Сулейменов: Мы не зависим от курса валюты

В Казахстане дедолларизация произошла достаточно успешно.



Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов поделился своим мнением относительно зависимости курса тенге от курса доллара, сообщает МИА "Казинформ".



"Как вы видите, у нас дедолларизация произошла достаточно успешно", - сказал Т. Сулейменов в кулуарах Правительства.

По его словам, причиной стало повышение доли собственного производства.



"Мы нарастили, во-первых, свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты", - отметил министр.

Он подчеркнул, что казахстанцам удалось добиться главного - избавиться от мыслей от долларовой зависимости.



"Самое главное, наверное, во многом дедолларизация произошла в головах и бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже по крайней мере все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее", - заявил глава ведомства. Источник - zakon.kz

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