|"Мы не зависим от курса валюты", - с бодрой придурью рапортует каз-мин-эконом Сулейменов
14:14 03.07.2018
Сулейменов: Мы не зависим от курса валюты
В Казахстане дедолларизация произошла достаточно успешно.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов поделился своим мнением относительно зависимости курса тенге от курса доллара, сообщает МИА "Казинформ".
"Как вы видите, у нас дедолларизация произошла достаточно успешно", - сказал Т. Сулейменов в кулуарах Правительства.
По его словам, причиной стало повышение доли собственного производства.
"Мы нарастили, во-первых, свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты", - отметил министр.
Он подчеркнул, что казахстанцам удалось добиться главного - избавиться от мыслей от долларовой зависимости.
"Самое главное, наверное, во многом дедолларизация произошла в головах и бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже по крайней мере все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее", - заявил глава ведомства.